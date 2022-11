A Inglaterra está contando com as oitavas de final no Catar 2022 se…

véspera de início Catar 2022 Um dos passeios mais esperados foi sem dúvida Grupo F.que de Bélgica, Croácia, Canadá e Marrocos. Estávamos esperando uma luta pela primazia entre demônios vermelhos E vice-campeões, um duelo entre mais dois meio-campistas técnicos na copa do mundo. alguém teria esperado Canadá A partir de Afonso Davis como a terceira roda por uma vaga no segundo turno. Em vez disso, a seleção nacional mais surpreendente é Marrocos, que já tem um pé e meio nas oitavas. o norte da África Eles certamente têm um bom time, mas muito de seu mérito vai para um jogador que dominou os dois primeiros jogos. Sufyan Amrabat.

Números do Amrabat contra Croácia e Bélgica

Amrabat joga até morrer

Você pode se lembrar dessas palavras. eles são aqueles Evan Yorick que, em um momentoHellas VeronaEle reafirmou, à sua maneira, a centralidade do Amrabat em seu jogo. se tornou Centro Também em florentino com vicente italianoAgora Amrabat também é dele o Nacional. O sorteio da Copa do Mundo virou contra ele Croácia e Bélgica. Eles jogam contra diferentes Brozovic, Kovacic, Modric, De Bruyne e Wetsel. Em suma, jogadores de boa qualidade.

o Marrocos No entanto, eles provaram ser uma grande equipe e foram embora invicto (e sem gols) contra os dois gigantes europeus. Na capa, junto com grande Zyach E a hakimino entanto, também deve ser inserido corretamente Sufyan Amrabat. Homem em mais deuses atlas negro.

E a ambrabat Ele é realmente o homem extra do Marrocos, tanto que parece dobrar em campo. Nos primeiros 180 minutos da Copa do Mundo é Em toda parte no campo. ele pressiona alguém próximo, Cancelamento Nenhum ataque do oponente e distribuição balões Nas bolas para a seção avançada.

Alguns também mostraram sua importância para nós Preparação. Meio-campista da Fiorentina é o melhor Ele tocou mais bolas em sua seleçãoE a Média de 53 por jogo. taxa de sucesso87,2%ainda mais alto do que Brozovic. Verdade, em comparação com o meio-campista do EA Inter espátula (homólogos croatas e belgas) Ele tocou muito menos bolas, mas também é verdade que Marrocos tem uma posse muito menor da bola (média de 34% por jogo). Então, aí está a qualidade do seu toque O que faz a diferença.

em um jogo obrigadacom o objetivo de – visando vertical De imediato, é ele, de fato, quem cuida primeira posse afiliado norte da África. Ao abaixar entre as defesas centrais e iniciar a manobra da equipe, Espécies bolas com precisão. especialmente em anexar dirigido hakimi E a Zyach Por um lado, é Mazrawi e bufê Por outro lado. Todo o jogo do Marrocos depende disso, e no momento a tática funciona principalmente graças ao seu número 4.

Manobras destrutivas do oponente

apesar de sua contribuição vitalidade na fase defensiva. para ele urgente forçado Modric e Debroin Para jogar jogos anônimos. 75% ganhou em tackles que o viu envolvido. Além disso, muitas vezes é Marca O atacante adversário, mesmo dentro da área, joga como Central adicionada.

No entanto, uma estatística coloca Soufiane Amrabat Em primeiro lugar entre os meio-campistas em toda a Copa do Mundo catariano E faz-nos perceber bem a sua importância na fase defensiva.

O antigo Hellas Verona é na verdade Al Primeiro lugar para bolas interceptadas Ao longo da Copa do Mundo, ok 18 no total. Então mediano é bom 9 por jogo Até agora. VERDADE barragemPortanto, até os melhores jogadores do mundo desmoronam.

até ela reprovação, que pode parecer uma desgraça para suas estatísticas fortes até agora, foi vital para a equipe. Depois que você vem conhecer Lucas ModricNo 78º dia de Combine contra a Croácia. no trabalho contra ataque Em campo aberto, ele prudentemente favoreceu Amrabat Derrubar Meia-atacante do Real Madrid.

Mesmo no exterior eles estão interessados ​​nisso

A atuação de Sofiane Amrabat o diferencia assim Um dos melhores jogadores da Copa do Mundo Nessas duas primeiras partidas. Pode ser melhoritalianos“Existe em Quermis. a ela atuação No entanto, eles não passarão despercebidos. Não é de admirar, pelo menos não para o chefe obrigadaque recentemente declarou:

“Ele é um jogador uma chave para meus projetos. Espero que ele se mude para um grande clube europeu Depois da Copa do Mundo.

lá liga então pode você perdeu Um de seus jogadores na plataforma de lançamento, com florentino Que, no entanto, tem opção de renovação até 2025. Porém, mesmo esporas Por Antonio Conte, o que pode lhe dar a oportunidade de Jogue na Liga dos Campeões da UEFAo desejo também expresso Amrabat.

Se for verdade, esperamos que seja marroquino Não é herdado do nosso torneio, também será interessante ver como isso é feito será destruído As manobras de ataque dos melhores times do continente, assim como faz na Copa do Mundo.