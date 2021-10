Stellantis, Maserati passam para Mirafiori. Lançamento confirmado de novos modelos

O anúncio vem durante a reunião organizada em Mise com o governo e sindicatos: Stellantis está reorganizando o centro de produção em Torino, a montagem de Maserati Ghibli e Quattroporte será transferida de Grugliasco para Mirafiori e as obras permanecerão no local perto de Torino. Chassis, até 2024. A hipótese surgiu antes do verão, depois veio a decisão oficial, que surgiu por dois tipos de motivos: por um lado o impulso para a redução de custos introduzido por Carlos Tavares, e por outro lado os volumes da Maserati posição Grugliasco insaciável.

No entanto, o grupo confirma os lançamentos previstos para 2022 em Pomigliano (Alfa Tonali) e Cassino (Maserati Grecali), bem como o investimento na fábrica da Giga em Termoli, apesar da crise do microchip. A empresa deveria anunciá-lo durante a programação em Mise, segundo fontes sindicais.

A nova plataforma totalmente elétrica da Maserati no Mirafiori será chamada de Folgore. A reunião contou com a presença dos Ministros de Desenvolvimento Econômico Giancarlo Giorgetti, do Vice-Ministro Gilberto Piccito Fratin e da Chefe do Departamento de Trabalho Andrea Orlando, já que os Stellants presentes no lugar de David Mili, o elo de ligação para toda a Europa, com representantes de os metalúrgicos dos sindicatos confederados.

Assim, o Mirafiori, onde o grupo investiu dois bilhões de euros nos últimos anos, e onde a Stellantis produz os Fiat 500 totalmente elétricos, tornou-se a referência para o grupo Maserati que aguarda o lançamento das versões elétricas do Gran Cabrio e Gran Turismo. Mais de 54.000 carros foram produzidos em Torino desde o início do ano, 78% dos quais são 500 PEV, o modelo carro-chefe da estratégia de eletrificação do grupo.

A decisão sobre Grugliasco segue-se ao anúncio da reorganização da Melfi, a primeira fábrica a ser designada uma das novas plataformas de produção de modelos elétricos e híbridos do grupo, e à decisão de construir em Termoli, que atualmente está focada na produção de calor. motores absorventes, a fábrica da Giga a ser instalada na Itália.