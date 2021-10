Energia, as fronteiras da energia eólica, são torres flutuantes no mar

Campos offshore estão se desenvolvendo para capturar energia eólica. Uma turbina de 242 metros de altura foi projetada na China

ele é chamado MySe, que isso turbinas eólicas offshore 264 metros – basicamente como Arranha-céu Rockefeller Plaza em Nova York – Com potência de 16 megawatts, que poderá Para abastecer cerca de 20.000 residências por 25 anos Salvando o planeta 1,6 bilhão de toneladas de dióxido de carbono 2 . Espera-se que seja alcançado em China ao longo do próximo ano. Sintomas de como eu parques eólicos offshore Com alicerces no fundo do mar, eles agora fazem parte da matriz energética em diferentes partes do mundo.

Em detalhe, nos últimos quatro anos sua capacidade quase dobrou e os custos caíram em um terço. Embora a epidemia tenha parado, Em 2021 a nova capacidade instalada de energia eólica offshore Eu tenho que tocar 12 gigawatts. O dobro do que foi alcançado em 2020 e 2019, de acordo com Conselho Mundial de Energia Eólica. No entanto, deve-se notar que os ventos offshore têm uma propagação limitada, estando ancorados no fundo do mar e, portanto, necessariamente Plantado onde a água é rasa (cerca de 50 metros no máximo), ou seja, mais perto do continente.

Esta condição também limita a exploração de ventos que são mais intensos em altitudes e latitudes mais elevadas. ali está ele O futuro da energia eólica offshore parece estar se movendo. O último limite é exatamente o limite Liberte-se do fundo do mar. De fato, as turbinas da bóia permitem o aproveitamento da energia eólica em locais distantes da costa, antes inacessíveis devido à profundidade do fundo do mar. Estima-se que esse tipo de tecnologia – que quer atingir as águas oceânicas até meia milha – crescerá rapidamente: a certificadora DNV GL prevê que de 2050Com 250 gigawatts instalados, representaria um grande segmento.

Desafio técnico (e econômico)

A essência desta técnica funciona em duas linhas: comprimento e profundidade. No papel, de fato, as turbinas flutuantes podem não apenas ultrapassar as atuais turbinas offshore, mas atingir alturas de mais de 300 metros – ou Até a Torre Eiffel Produção de eletricidade Três vezes mais alto que o vento do solo. Isso será possível graças aos avanços da engenharia de hoje, que vêm décadas após a prototipagem.

como. aponta O economistaAtualmente, quatro modelos flutuantes podem ser analisados: semi-comercial (É baseado em um triângulo de aço flutuante com os pesos de duas partes equilibrando a turbina), para isso (a turbina está flutuando verticalmente), tensão na perna (Ele usa uma estrutura em forma de estrela do mar fixada ao fundo do oceano que mantém a turbina vertical) e na barcaça (Uma espécie de pneu vazio que se enche de água, o que evita que a turbina oscile.)

No entanto, nesses projetos não deve ser negligenciado sustentabilidade econômica. Alguns especialistas em energia renovável, explique BBC, permanece cético de que os altos custos das turbinas eólicas offshore flutuantes serão baixos o suficiente para competir com outras tecnologias de energia limpa. Atualmente, a eletricidade que eles geram costuma ser de aprox. Duas vezes o custo de turbinas eólicas perto da costa E três vezes mais que turbinas eólicas onshore. Embora essas turbinas flutuantes sejam fáceis de manter, é igualmente verdade que a vida útil das plantas foi reduzida devido a Comer natureza marinha.

Mas mesmo a facilidade de manutenção se torna mais complexa com o aumento da altura. grupo chamado Projeto Conjunto da Indústria Eólica Flutuante (Fwjip), indica que turbinas eólicas aproximar-se dos limites físicos do que pode ser administrado no mar, como os equipamentos disponíveis – por exemplo, na indústria do petróleo – Projetado para peso, não altura. Para tanto, estão sendo desenvolvidas outras tecnologias baseadas em içamento e escalada – semelhantes às gruas utilizadas no solo para edifícios altos – que podem ser adaptadas para a manutenção da energia eólica flutuante. Como, por exemplo, o que você faz Senswind na Inglaterra. Mas isso, novamente, afetará o custo dessa energia.

Estaleiro Europa

No entanto, muitas empresas estão prontas para isso Investindo nessas tecnologias de energia limpa. em um EuropaHoje, eles são contados 116 parques eólicos offshore em 12 países. 40% da capacidade no Reino Unido, mas novos jogadores estão entrando em cena com um aceno para a flutuação livre: estima-se que O potencial de explorar essa tecnologia de 150 gigawatts até 2050.

No verão passado, após anos de trabalho, todas as turbinas eólicas foram instaladas no parque flutuante vento offshore kincardine15 km da costa Aberdeen, Escócia. A potência total de todo o sistema é de 50 megawatts, o suficiente para fornecer energia limpa a cerca de 55 mil residências por ano. No momento, é o maior desse tipo no mundo. Mas há quem esteja pronto para quebrar esse recorde, que antes de Kincardine sempre pertencera à Escócia com seu parque Hywind flutuante de 30 MW. menina espanhola Iberdrola, por meio da Scottish Power Renewables e da subsidiária anglo-holandesa Coincidência Anunciado a união de forças nos ventos flutuantes offshore Escócia Participação na primeira rodada de licitações de geração eólica offshore.

Enquanto isso, também em Alemanha, trabalhando em um projeto de parque eólico offshore flutuante de 257 MW. ele é chamado Arcadis Ost 1 Recentemente, atingiu o fechamento financeiro, tendo arrecadado cerca de 570 milhões de euros de nove credores. O parque eólico ficará localizado nas águas territoriais alemãs do Mar Báltico, a nordeste da ilha de Rügen. em um PortugalEm vez disso, o projeto Atlantic WindFloat Deve produzir energia suficiente para 60.000 residências e, após um ano de operação, parece estar superando as expectativas. em um Itália, o primeiro parque eólico flutuante deverá crescer em Sicilypelos dinamarqueses Copenhagen Offshore Partners, a cerca de 60 quilômetros da costa, no trecho de mar que separa a Tunísia de Mazara del Vallo (Trapani).

leste vs oeste

Em suma, se a Europa avançar a toda velocidade rumo à flutuação livre, então Estados Unidos da America Eles sofrem uma lacuna não só com o Velho Continente, mas também com a China e a Ásia. Algo ainda está se movendo. De fato, após anos de atraso, um projeto para construir o primeiro grande parque eólico offshore de estilo europeu foi aprovado em 2021. O projeto em questão é uva vento 1 Copenhagen Infrastructure Partners e Avangrid Renewables, parte do Grupo Iberdrola. O novo parque eólico será equipado com 84 turbinas com capacidade total de 800 megawatts e será erguido no Oceano Atlântico, 24 quilômetros da costa de Martha’s Vineyard, Massachusetts. Aqui acredita-se que o uso de turbinas GE Haliade-XGeneral Electric Company, que atinge uma altura de 260 metros.

No entanto, a medida dos EUA é parte de um plano muito mais amplo do presidente dos EUA, Joe Biden, que visa, em nove anos, atender às necessidades de energia de dez milhões de residências, cortando 78 toneladas de emissões de carbono anualmente. também Enfrentando a China no setor de tecnologia e energia. De fato, já em 2018, Pequim dominou o arranjo eólico offshore ao instalar mais turbinas no mar do que qualquer outro país, superando até mesmo os primeiros países europeus neste setor. Hoje, o dragão está pesquisando meticulosamente o potencial de flutuabilidade.

Total and Green Investment Group, que permanece na Ásia, anunciou o início dos trabalhos em um projeto de energia eólica flutuante de 500 MW offshore Coreia do Sul até 2023. Paralelamente, o governo de Seul anunciou que investirá cerca de 1 bilhão de euros na primeira fase do projeto de desenvolvimento de um parque eólico flutuante de 6 gigawatts de comprimento em Ulsan. Em suma, a busca por energia eólica em mar aberto parece ser uma rota que tem sido mais ou menos seguida em todas as latitudes com grande potencial de expansão econômica e crescimento tecnológico.