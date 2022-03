Gás, além da UE para congelar o preço. Mas Draghi terá luz verde para ajudar as empresas

Unidos nas penalidades, mas também na distribuição dos efeitos. Do Conselho Europeu 24 e 25 Mario o Dragão Ele espera a mesma solidariedade que existirá no momento da luz verde para o quinto conjunto de sanções contra Rússia. O raciocínio apresentado pelo Primeiro-Ministro à Presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, e que reiterou recentemente ao reunir a Frente Mediterrânica Europeia, reuniu-se em Villa Madama de acordo com os dirigentes de Espanha, Portugal e Grécia.

inferior

A proposta de limitar o preço do gás e desfazê-lo das energias renováveis ​​é um movimento inevitável para Draghi, ainda que não esconda a resistência dos países nórdicos, que também tendem a elevar a fasquia Penalidades. A ideia é também fixar um tecto alto, o que, no entanto, limita a especulação e cria um fundo compensador capaz de mitigar os custos energéticos para os países de maior risco, ao mesmo tempo que a possibilidade de apoiar, com a ajuda do Estado, empresas em dificuldade . A julgar por como o conselho termina na quinta-feira, vamos entender quais margens ele tem Palácio Shigee Colocar a mão – talvez depois da liberação do orçamento – em um novo decreto, depois de aprovado na semana passada, que também poderá contar com uma variação orçamentária significativa.

Gás silencioso, um desafio que preocupa o Kremlin: demanda da UE por dragão ameaça Putin

Mas no caminho a seguir, diante dos preços dos combustíveis após a invasão russa da Ucrânia e da solidariedade europeia para manter os preços sob controle, as situações divergem. Por outro lado, há luz verde para apoios que vão ao encontro de imediato das famílias e empresas mais afetadas pela Contas caras Mas, por outro lado, não há acordo entre os 27 países sobre soluções estruturais no mercado de energia. Diferentes países se organizam para um cabo de guerra, dividido nas oposições mais clássicas entre o sul e o norte da Europa. “Club Med” – a designação que nunca foi atribuída a países tão meridionais quanto Itália, Espanha, Portugal e Grécia – As posições no perfil energético devem ser alinhadas a partir do “price teto”, que é o teto do preço do gás. A Comissão abriu a possibilidade há duas semanas – bem como a tributação temporária de lucros excessivos para empresas de energia e compras conjuntas de gás numa base voluntária para repor os stocks do continente – no seu apelo “RePowerEU”, no qual apontava o caminho para reduzindo a dependência do gás russo em dois terços já este ano. Mais detalhes devem ser fornecidos antes da cúpula dos líderes. Mas a Holanda e a Alemanha levantaram os pés. Acompanhados de antigos parceiros ou recém-chegados ao polo econômico, como Dinamarca, Finlândia e Estônia, eles se opõem a intervenções que alterem o desempenho do mercado de energia e temem os potenciais apelos e riscos de interrupções no fornecimento.

Por outro lado, as medidas de emergência que a Comissão apresentará na véspera da cimeira, depois de recolher os comentários dos governos, terão mais facilidade: entre as propostas em cima da mesa (e à disposição dos países da UE) está, como bem como uma redução nas taxas de produção e Imposto sobre o valor acrescentado sobre a energia, também um novo quadro temporário de auxílios estatais no regime adotado há dois anos, no início da pandemia. Mas desta vez o quadro temporário será mais direcionado: o objetivo é apoiar as empresas mais expostas aos fornecimentos da Rússia e da Ucrânia, especialmente aquelas com alta intensidade energética e as dependentes de matérias-primas provenientes do leste.

Enquanto isso, os ministros das Relações Exteriores e da Defesa se reunirão hoje em Bruxelas para dar luz verde para um “acordo político” sobre a bússola estratégica e a defesa comum. Este acordo também expira na quinta-feira na mesa 27, e também será discutido um aumento nos gastos militares.