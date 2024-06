Investimentos ambientais, sociais e de governação: a atratividade está a diminuir e a Europa está a recomeçar com novas regras

“O hype acabou.” “O setor está sangrando dinheiro.” Nas últimas semanas, o Financial Times não foi gentil na sua análise descrevendo a relação emergente entre os dois países Investimentos E Sustentabilidade. abreviação ex., em primeiro plano Gerente de Comunicações Até recentemente, o dia ficou em segundo plano, mas isso não significa que seja algo ruim.

Mude a direção na comunicação

Na carta anual ao mercado de 2022, Larry Fink Identificou o tema ESG como dominante nos próximos anos, enquanto na edição deste ano decidiu não utilizar a sigla “porque muitas vezes é usada como arma”. Tendo em conta que estamos a falar do CEO da Pedra PretaEspera-se que , o maior gestor do mundo, tenha seguidores importantes em suas palavras.

De acordo com um estudo que ele conduziu barclays, Desde o início do ano eu Fundos de ações ambientais, sociais e de governança (ESG) em todo o mundo Registro Saídas líquidas (reembolsos menos novas assinaturas) de US$ 40 bilhões, atingindo um pico de US$ 14 bilhões em abril. Até a Europa, que sempre esteve na vanguarda neste domínio, viu o cartão vermelho no primeiro quarto.

Uma combinação de fatores

o Recurso retirado Isto se deve a uma série de razões, a começar pela Ofertas decepcionantes (As ações de tecnologia lideraram a recuperação do mercado nos últimos meses, inicialmente foi a vez das empresas de defesa, que se beneficiaram com a nova corrida armamentista), para continuar Escândalos (como a investigação sobre o greenwashing em relação ao DWS) e os ataques dos republicanos dos EUA, que acusam os gestores preocupados com a sustentabilidade de desviarem a atenção da sua “missão”, que é aproveitar ao máximo o dinheiro que lhes foi confiado.

Pierre Yves Gauthierdiretor de estratégia e cofundador da Valor alfa (Uma empresa de investigação independente com sede em Paris), comparou o sector à bolha tecnológica que rebentou em 2000. “Depois de um quarto de século, o ESG está mais parecido com a Internet”, escreveu ele.

A importância de evitar mal-entendidos

Outros analistas destacam a ambiguidade de algumas questões de sustentabilidade. Como no caso de Carro elétricoque reduz as emissões relacionadas com o transporte, mas envolveExtração de cobalto para bateriasque ocorre principalmente na República Democrática do Congo, resultando em enormes custos sociais.

De acordo com o Financial Times, uma maneira de evitar mal-entendidos é focar em… Fundos temáticos, que, não surpreendentemente, continua a se espalhar. “Escolher um tema específico – energia limpa, talvez, ou tecnologias de saúde, para dar alguns exemplos – evita confusão”, escreveu City.

No entanto, também é verdade que, no médio prazo, os fundos ESG têm proporcionado retornos pelo menos em linha com os retornos globais do mercado, mas com menos volatilidade, devido à maior atenção que as empresas deste setor prestam aos riscos ESG.

Um estudo recente conduzido por Estrela da Manhã Eu destaquei Carteiras com baixos riscos ESG Tendem a gerar melhores retornos ajustados ao risco do que carteiras com riscos de sustentabilidade mais elevados, bem como a demonstrar maior resiliência durante crises financeiras. Especialmente à luz destas evidências, é difícil imaginar que poderemos voltar atrás, como destacou Mariolina Esposito, Gerente Sênior de Fundos na Eurizon Sgr. “Os aspectos ambientais, sociais e de governação estão agora totalmente incorporados nos critérios de avaliação de activos potencialmente investíveis.” O que sugere, numa perspectiva de investimento a médio prazo, como aquela que deveria caracterizar o comércio a retalho, que as fases de baixa podem ser vistas como oportunidades para consolidar posições. “No que diz respeito à nossa casa de gestão, a abordagem à gestão de fundos temáticos sempre centrou-se numa seleção criteriosa de títulos com base também na triagem de sustentabilidade, e isto apesar de não se tratarem apenas de fundos Técnicos.9, mas também do Artigo 8.º ”, acrescenta o especialista, referindo-se às soluções de poupança gerenciada que alavancam exclusivamente propriedades ESG, e aquelas que também podem investir em outros tipos de ativos. “Para cada empresa que analisamos, a sua abordagem ESG também é tida em conta”, acrescenta Esposito.







Mariolina Esposito, gestora sénior de fundos da Eurizon Sgr

Europa procura cobertura

Nesse cenário, o objetivo no Velho Continente é evitar jogar fora o bebê junto com a água do banho. para’Nome (Consob Europa) recentemente Atualizar diretrizes Na categoria ESG de fundos mútuos e ETFs, com o objetivo de garantir… Maior transparência para investidores No que diz respeito a produtos de investimento sustentáveis. Em particular, os peritos intervieram para garantir que os nomes dos fundos pudessem reflectir eficazmente os objectivos e a política de investimento.

Os critérios são então definidos para permitir que os gestores avaliem e utilizem adequadamente termos ASG ou relacionados com a sustentabilidade na designação dos seus produtos. Nas novas orientações relativas à nomenclatura a associar aos instrumentos de poupança gerida, a letra “S” para social e a letra “G” para governação foram separadas da letra “E” para ambiente, pelo que a abreviatura identificará apenas questões ambientais . As novas disposições entrarão em vigor três meses após a publicação das traduções da ESMA. Para os fundos existentes, prevê-se um período de transição de seis meses para ajustamento.

Quinto