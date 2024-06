“As exportações da Lombardia são o dobro das de Portugal ou da Finlândia.”

As exportações da Lombardia em 2022 ascenderam a “163 mil milhões de euros, o que é uma das exportações mais importantes da Europa, equivalente a mais do dobro das exportações da Finlândia ou de Portugal”. A afirmação foi feita pelo presidente da Assolombarda, Alessandro Spada, durante o seu discurso por ocasião da Assembleia Geral da Associação dos Industriais de Milão, realizada no Centro de Investigação Camozzi, centro tecnológico do grupo em Lambrate. O evento contou com a presença de empresários e gestores de Milão e também contou com a presença do Primeiro Ministro Giorgia Meloni, do Comissário Europeu para o Mercado Interno Thierry Breton, do Presidente da Confindustria Carlo Bonomi, do Governador da Lombardia Attilio Fontana e do Prefeito de Milão Beppe Sala.

A Lombardia tem o poder de um verdadeiro Estado europeu. “A massa salarial gerada pela indústria na Lombardia – continuou Spada – vale 28 mil milhões de euros, mais de um quarto do total da indústria transformadora italiana. países como a Suécia, a Bélgica ou a Dinamarca desfrutam Esta região tem a força de um país inteiro: a política tem a responsabilidade de perceber plenamente que o futuro passa e se constrói sobre a força da economia e é aqui que se constrói a política industrial nacional e europeia. ”

Spada quis então sublinhar alguns dos principais motivos de orgulho do modelo de produção do Milan. “Nossa indústria manufatureira inclui milhares de campeões que trabalham com sucesso em nível internacional em setores altamente especializados de nossa manufatura. De acordo com dados de pesquisas não publicadas conduzidas pela Fundação Edison, quase 80% das exportações de manufaturados italianos são feitas por empresas de médio, médio e grande porte. grandes empresas com um número máximo de 50 a 4.999 funcionários, com um total de 9.000. Somam-se a isso outras 27.000 pequenas empresas com 10 a 49 funcionários, abrangendo os restantes 13%. grandes grupos industriais Esmagados por pequenas empresas, aliás, é a dimensão das nossas empresas que nos permite ser líderes globais nestes sectores produtivos onde a qualidade, a inovação e a flexibilidade são factores competitivos.”

“Devemos estar muito orgulhosos do nosso modelo de produção – continuou Spada -, que muitas vezes é injustamente acusado de fazer poucos investimentos, de não ser muito tecnológico, de não ser suficientemente competitivo e, portanto, não adequado para competir numa arena industrial cada vez mais difícil . Mercado “Nada poderia estar mais longe da verdade.”

Houve alguma menção ao Pnrr e seus problemas. “Estamos bem conscientes dos problemas de planeamento, calendário e implementação física que o Plano Pnrr acarreta. Vou dar-vos um exemplo que nos afecta directamente: Como Assolombarda, juntamente com o Município de Milão e a Região da Lombardia, estamos a trabalhar. construir uma “Casa de Sistemas de Transporte Inteligentes” que reúna num só lugar todos os serviços de transporte inteligentes em operação na região é uma operação estratégica porque a formação técnica garante uma empregabilidade superior a 80%: entre os seus objetivos está a promoção da formação técnica para ITS. veículos, mas apenas dá recursos para requalificar edifícios e não, como é exigido no nosso caso, para construir novos “Há claramente um problema na elaboração do plano que não segue a lógica do bom senso e da qualidade dos projectos, mas sim. , pelo contrário, estabelece limites desnecessários.”

Spada falou então também sobre a questão do salário mínimo. Disse à margem da reunião: “Todos concordamos que deve haver um salário mínimo e o principal é que passe por negociação e não por lei”. Para Spada, “todo o sistema Confindustria tem acordos colectivos nacionais” e, portanto, o reconhecimento do salário mínimo “por lei pode criar distorções, porque não tem em conta as diferenças nos contratos e pode levar a uma perseguição descendente daqueles com um salário mínimo”. salario maior.” .