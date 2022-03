Home Bonus 2022: Quanto e o quê

A Lei Orçamentária de 2022 enfatizou a maioria das recompensas oferecidas pelas tarefas domésticas, desde as vantagens de comprar móveis até as de melhorar a eficiência energética e remover barreiras arquitetônicas. Vamos ver juntos o que todos os bônus infalíveis da casa em 2022 têm.

Nos últimos anos, o governo introduziu vários Recompensas e vantagens Para ajudar as famílias italianas, principalmente após a crise causada pela pandemia. Entre as várias medidas previstas, várias dizem respeito Pagina inicialA partir de Recompensas para celular para mim Super Bônus 110% até o Recompensa por remover barreiras arquitetônicas.

Vamos ver juntos quais vantagens são oferecidas para empresas domésticas.

Bônus Home 2022: Super Bônus 110%, Bônus Ambiental, Bônus de Reforma, Bônus de Móveis

O bônus da casa O mais popular e amplamente utilizado é com certeza Super Bônus 110%, a dedução prevista das despesas incorridas com intervenções destinadas à eficiência energética ou à redução do risco sísmico em edifícios. É possível aproveitar o desconto de 110% se as obras forem concluídas até 2023, enquanto a partir de 2024 diminuirá para 70% e em 2025 para 65%.

A concessão foi prorrogada até 2025 para condomínios e prédios de 2 a 4 casas, enquanto a concessão para residências unifamiliares está confirmada até 31 de dezembro de 2022.

Dois outros bônus que atraem os lares sãoecobônus e a Bônus de renovação. O primeiro visa ajudar os cidadãos a reduzir economicamente o impacto ambiental do consumo de energia, enquanto o segundo visa os contribuintes do IRPEF, residentes ou não residentes do país, que arcam com os custos da reestruturação.

O Recompensas para celular Prevê um desconto de 50% calculado sobre um valor máximo de 10.000 euros para 2022 e 5.000 euros para 2023 e 2024, referindo-se, em geral, a despesas incorridas com a compra de móveis e eletrodomésticos de grande porte.

Recompensa de fachada, recompensa verde, recompensa de barreira arquitetônica e recompensa de terremoto

O Interfaces adicionais Trata-se de uma dedução fiscal igual a 60% das despesas incorridas em 2022, para intervenções destinadas à recuperação ou restauro da fachada exterior de edifícios existentes, de qualquer categoria cadastral, incluindo imóveis mecanizados.

O recompensa verde (ou Garden Bonus) que consiste na dedução do Irpef de 36% sobre as despesas incorridas com o arranjo verde de áreas privativas descobertas de prédios existentes, unidades imobiliárias, eletrodomésticos ou cercas, sistemas de irrigação e construção de poços.

O A recompensa por eliminar as barreiras arquitetônicas Foi introduzido por Manobra e destina-se às intervenções que são realizadas para remover barreiras arquitetônicas em edifícios existentes. É igual a 75% dos custos incorridos com uma variável máxima, de 30 mil a 50 mil euros, dependendo do edifício em que a obra é realizada.

finalmente, o terremoto bônus É um desconto que pode ser usado para reformas de imóveis localizados em áreas consideradas de risco de terremotos.