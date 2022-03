Energia, Confindustria: Sistema Industrial em Risco de Paralisação, Projeto Necessário

(Teleborsa) – Chefes(Confindustria Lombardia),(Confindustria Veneto)(Confindustria Emilia-Romagna) E(Confindustria Piemonte) Na esteira das medidas aprovadas pelo Gabinete para acabar com a energia cara, eles estão expressando profunda insatisfação e preocupação. “Mesmo com a percepção de que todo o sistema industrial italiano corre o risco de ficar paralisado entre o aumento das matérias-primas, as dificuldades de abastecimento e o custo da energia, o decreto carece da especificidade necessária em períodos excepcionais como aqueles em que estamos vivendo”, diz uma nota conjunta.

“entre empresas do norte Há uma preocupação muito forte: é preciso tomar medidas imediatas, com todas as medidas possíveis e sustentáveis, para compensar o aumento dos custos de energia – também por meio de Teto de preço / teto de preço E os efeitos das sanções relacionadas à guerra nos setores ou empresas diretamente afetados. A Itália e sua indústria pagam o preço mais alto da Europa. A transparência do mercado de energia deve ser capaz de tornar a conectividade a um custo suprimentos O preço é para o cliente, não os valores flutuantes dos especuladores diários”, continua a observação.

“Além disso o sistema imposto Os produtos energéticos que afetem devem ser lineares, claros e transparentes. Os impostos não podem dobrar o custo do combustível e são a soma das taxas de produção acumuladas ao longo de décadas sem qualquer indicação da situação atual. Por que não pegar um exemplo de Portugal Onde o governo pediu à UE para reduzir a taxa de imposto sobre valor agregado de 23% para 13%? Para eles, a opção de intervir com ‘descontos’ temporários e refrescos limitados no tempo e nos efeitos contrasta, então, com as expectativas, ainda menos pessimistas, de níveis de preços mais elevados nos mercados de energia ao longo do tempo.

“Também não são aceitáveis, por insustentabilidade, hipóteses ou cenários para uma redução ‘teórica’ do consumo de energia na indústria. Estratégias europeias, a começar pela Apto para 55construído e rebaixado de cima, deve ser revisto com lógica transição ‘sustentável’E não são apenas metas inatingíveis para todos os setores industriais, de plásticos a automóveis. Transição, engajamento e planejamento devem ser discutidos com a indústria. Acrescentaram que, dado o impacto diferente do custo da energia nos diferentes países europeus, as empresas italianas são as que correm maior risco de competitividade.

“Você tem que definir o país bem rápido Plano Nacional de Energia Que inclui um novo mix de suprimentos e recursos. É necessário acelerar o estabelecimento de usinas de energia renovável afrouxando os procedimentos de licenciamento, de interesse nacional, que atualmente são proibidos em muitas regiões e regiões. Ao mesmo tempo, é necessário acelerar o aumento das captações nacionais de gás, inclusive com novas explorações, e revitalizar os investimentos planejados em Regas‘, é a chamada que foi feita.

“O Número PNRR Eles podem ser revistos e parcialmente reformulados de acordo com a necessidade de apoiar os investimentos em energia, enquanto as reformas que foram abordadas timidamente nos últimos meses devem ser retomadas com uma decisão maior: antes de tudo do fisco, intervir estruturalmente na carga tributária. A nota conclui que os efeitos da inflação sobre os salários podem levar a uma nova “depressão” para a economia e as empresas italianas.

(Telebursa) 21-03-2022 15:35