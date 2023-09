Nehua, conclusão de aumento de capital de 250 milhões para o serviço de energia verde e mobilidade – Corriere.it

1.800 pontos de carregamento

No dia 11 de setembro, a Atlante, empresa do grupo cotada em Paris que se dedica à rede de carregamento rápido e ultrarrápido para veículos elétricos, foi novamente selecionada pela União Europeia no âmbito do CEF 2 Transport Program – Alternative Fuels Infrastructure Facility no programa de financiamento para apoiar a infra-estrutura de transportes europeia, com uma contribuição de 49,9 milhões de dólares. Juntamente com os 23 milhões recebidos em 2022, no âmbito da segunda convocatória do mesmo programa, a Atlante garante um apoio da União Europeia num total de 73 milhões. A seleção foi aprovada pelos Estados-Membros da UE e a Agência Europeia de Execução para o Clima, as Infraestruturas e o Ambiente (CINEA) começou a celebrar acordos de financiamento com os beneficiários do projeto, incluindo o Atlante. O projeto apresentado pela Atlante, denominado Atlante4All, envolve a instalação integral de mais de 1.800 lugares de estacionamento eletrificados com mais de 1.000 carregadores rápidos em 407 estações, incluindo 153 em Itália, 126 em França, 95 em Espanha e 33 em Portugal. O projeto Atlante4All contará ainda com o apoio financeiro do grupo francês Cassa Depositi e Prestiti (Groupe Caisse des Dépôts – CDC) que, através do seu banco de terrenos, disponibilizará um apoio financeiro adicional no valor de cerca de 20 milhões de euros.