Ano positivo em Verona e colheita antecipada

Um ano positivo para a produção veronese de maçãs e peras, que voltou a um nível normal em relação a 2021 que foi marcado por geadas tardias. Cresce na província de Verona + 47% da produção de maçã para 172.457 toneladas (no Vêneto 215.571 toneladas) e Produção de pêra +580% para 21025 toneladas (45.708 toneladas em Veneto). O condado de Verona registrou uma diminuição de 5% nas regiões de pêra durante 2021.

As estimativas de produção agrícola a nível local, mas também a nível nacional e europeu, foram publicadas durante a reunião “Maçãs e Peras 2022. Perspectivas da Produção e Condições de Mercado” organizada por Coldiretti Verona em cooperação com o município de Zivio No Parco della Rimembranza em Castello di Zevio, que contou com a presença de muitos produtores e operadores do setor. A reunião foi aberta pelo prefeito Zvio, Paola Conte, e moderada por Giorgio Girardi, Diretor do Distrito de Frutas e Hortaliças de Coldiretti Verona. Em seguida, intervieram o chefe do departamento Coldiretti de Zvio, Luca Dal Pizzo, e o presidente da Associação Asofruta Veneto, Stefano Faido.

Stefano Faido informou o público sobre as atividades de reconhecimento de rótulo IGP de maçã a nível provincial e interprovincial. Um trabalho que se mostra muito intenso e sujeito a constantes revisões, mas que trará benefícios para a região: certificações como a marca IGP também são consideradas pelos consumidores como garantia da qualidade dos produtos alimentícios. Além disso, para um empresário agrícola, é um sistema que ajuda a promover o produto e fortalecer a ligação com o território.

Elisa Macchi, diretora do Gabinete Central de Estatística de Ferrara, interveio para esclarecer a situação geral da produção de maçã e pêra. Ao relatar os dados de Assomela, Macchi explicou as estimativas nacionais e locais, referindo-se também à situação europeia.

Para a Itália, a produção total de maçãs é estimada em 2.150.221 toneladas, 5% maior do que no ano passado. Quanto às regiões individuais, Alto Adige (-3%) e Trentino (-1%) diminuíram ligeiramente, enquanto todas as outras regiões cresceram, retornando a níveis semelhantes aos anos anteriores. A região do Piemonte estabelece um novo recorde, pois continua a expandir a área da macieira. A produção orgânica em nosso país atingiu um novo recorde, atingindo 200.000 toneladas (+4% em relação a 2021), o que representa mais de 9% da oferta total.

A nível europeu, a proporção de maçãs do ponto de vista da produção aumentará 1% em relação à temporada passada. A safra esperada é de 12.168.000 toneladas, pouco mais de 100.000 toneladas do balanço final do ano passado. As maiores quedas foram a Hungria (-33%), Espanha (-23%), Lituânia (-22%) e Portugal (-20%). Entre os países onde a produção está aumentando, por outro lado, estão a Dinamarca (+33%), Áustria (+23%), República Tcheca (+16%), França (+6%). Para a Itália, a menor produção na Espanha pode representar uma oportunidade de fortalecer ainda mais a posição neste mercado.

Na frente da pêra, o Diretor do Gabinete Central de Estatística em Ferrara esclareceu a previsão para 2022. A produção nacional está estimada em 473.690 toneladas, um aumento de 135% em relação ao ano passado mas uma diminuição de 20% em relação a 2020. “Depois pobreza. Safra de 2021, onde o impacto da geada foi tão desastroso que levou a produção a mínimos históricos, a situação este ano parece muito melhor. Após boa floração e frutificação regular, algumas cultivares sofreram forte declínio que em algumas áreas afetou especialmente a produção de plantas menores. A tendência das áreas de produção de pêra continua negativa.” A área de produção de pêra na Itália diminuiu este ano em -5% em relação a 2021 e em 1.400 hectares. Em Veneto há mais de 2.200 hectares em produção, uma queda de -6% em relação a 2021. Na província de Verona, as áreas cultivadas diminuíram -5% em relação ao ano anterior, especialmente para as variedades de congresso, William estável e semi-fixo Abate Vettel. A nível europeu, a produção prevista para 2022 é de 2.077.000 toneladas de peras, + 20% a partir de 2020.

Giorgio Girardi destacou: “No que diz respeito à qualidade da nossa produção nacional de maçã, os volumes devem ser ligeiramente superiores ao ano passado, principalmente devido às condições favoráveis ​​na primavera que afetaram favoravelmente o crescimento das células. Devido às altas temperaturas e à seca, a época de colheita será adiantada em cerca de dez dias a partir desta semana com a variedade Gala.”

Em suas conclusões, Alex Fantini disse: “As perspectivas para a próxima temporada são positivas após 2021, que viu graves danos causados ​​pelo gelo. No entanto, o setor precisará se preparar para muitos desafios, incluindo um aumento significativo de custos que afetam a competitividade do setor, mudanças climáticas cada vez mais visíveis como a seca deste ano, problemas logísticos, inflação e dificuldades para encontrar trabalhadores. Para aumentar o consumo graças à qualidade dos produtos sazonais. Para defender o património das frutas e legumes de Veronese, é necessário intervir para conter os exorbitantes custos energéticos e de produção com intervenções imediatas e estruturais para planear o futuro. É essencial trabalhar em prol de acordos de cadeia de suprimentos com objetivos qualitativos e quantitativos precisos a preços justos que nunca sejam inferiores aos custos de produção, conforme exigido pela nova lei para combater práticas desleais.”