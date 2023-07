Nasce o WeMed_NaTour, um projeto europeu que combina economia azul e turismo escolar

une projeto Sustentabilidade e a economia azul Turismo Escolar: Born WeMed_NaTtourum grande desenvolvimento em habilidades e produtos turísticos cofinanciados pela União Europeia, e o programa Emfaf, coordenado por X23 Srl, uma organização privada de pesquisa e apoio empresarial com sede na Itália.

Objetivo do projeto – a ser implementado por um grupo de parceiros como Enit (Itália)Organização Internacional de Turismo Social – Isto (Bélgica); Balearic Islands Maritime Cluster Association – BMC (Espanha), Travel Without Plastic (Espanha); Turismo de Portugal (Portugal) e Turismo da Mauritânia (Mauritânia) – em crescimento Competências das pequenas e médias empresas turísticas Bacia do Mediterrâneo Ocidental em termos de sustentabilidade, mas não só. O projeto, na verdade, tem uma finalidade gráfica Soluções inovadoras para viagenstransnacional, responsável e com grande experiência no setor turismo escolar Em linha com a estratégia de economia azul.

O projeto pretende, assim, dirigir-se ao segmento de mercado do turismo escolar, que tem registado números cada vez maiores, sendo uma excelente forma de reviver momentos de baixa sazonalidade. Assim, os beneficiários destes pacotes turísticos serão as escolas e os alunos, nomeadamente faixas etárias de 6 a 10 anos; 11 a 13 anos e 14 a 16 anos.

Entre os objetivos do programa está também a promoçãoInovação e digitalização do turismo Promover o crescimento económico e o emprego na região do Mediterrâneo, bem como melhorar o ambiente de negócios para as pequenas e médias empresas turísticas, mobilizar investimentos, valorizar a vertente social e económica e diversificar a oferta turística.

O programa de desenvolvimento de habilidades não se limita às pequenas e médias empresas. o pacotes de viagemNa verdade, ele foi projetado para ser simples Integrado ao ensinoFoi desenvolvido um plano de aprendizagem que os professores podem apresentar antes, durante e depois da viagem para enriquecer ainda mais a experiência. O principal objetivo é conscientizar sobre conceitos básicos como ecoturismo sustentávelÉ responsabilidade de todo viajante em relação ao destino que visita, economia verde, combate à crise climática e preservação do meio ambiente identidade cultural.

O programa de treinamento está previsto para abrir a partir de outubro de 2023 e a participação é gratuita. A inscrição é necessária apenas através da página dedicada ao site do projeto: www.euwemed-natour.eu/CapacityBuildingSignup

Além disso, entre dezembro e janeiro, i oficinas locais (Itália, Mauritânia, Portugal, Espanha) com o objetivo de envolver todos os stakeholders e comunidades do empreendimento turístico onde será realizado o voo de teste.