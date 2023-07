Os recalls de carros por problemas e até defeitos graves se multiplicam em julho para muitas marcas na Itália

Quando uma montadora emite um recall envolvendo um grande número de veículos que precisam ser devolvidos ao serviço com urgência, isso significa que há um problema que precisa ser resolvido. Um exemplo disso vem da marca Nissan, que enfrenta um acidente envolvendo alguns carros que foram atingidos por defeito de fabricação, conforme indicado no folheto. Aqui está o quadro geral:

Os carros dos respectivos pagers são Nissan Note, Serena, Aura, Leaf e Kicks, produzido e vendido nos últimos anos. Aproximadamente 669.000 unidades foram vendidas no Japão, com o restante sendo enviado para todo o mundo.

Em termos de gravidade dos problemas, o sistema elétrico de bordo é a preocupação devido a um defeito de fabricação que, na melhor das hipóteses, pode causar transtornos ao proprietário e, na pior, pode levar a Desengate do controle de cruzeiro em altas velocidades. A montadora pediu aos interessados ​​que se dirigissem ao serviço de assistência para uma solução.

A Stellantis emitiu um recall de amostra Fiat TipoE Fiat 500X E Alfa Romeo Tonal, que é publicado através do Rapex Safety Gate. O motivo do recall é o mesmo que os proprietários do novo SUV da Alfa Romeo foram informados para retornar à oficina há alguns meses. O Boletim Europeu fornece informações sobre riscos potenciais de incêndio relacionados à bateria de lítio de 48 volts em modelos híbridos.

o Risco potencial de incêndio Pode ocorrer repentinamente devido a uma válvula defeituosa no amplificador de bateria de 48V. Isso pode fazer com que a bateria perca funcionalidade e superaqueça se entrar água, aumentando o risco de incêndio. O produto não está de acordo com Regulamento de homologação e monitorar o mercado de carros e seus reboques, bem como sistemas separados, componentes e unidades técnicas destinadas a esses veículos.

Veículos afetados pelo recall Jeep Renegade E Jeep Compass E Híbrido, devido ao potencial risco de incêndio associado à bateria de lítio. O recall do Jeep Renegade e do Jeep Compass e-Hybrid foi relatado pelo Rapex Safety Gate. De acordo com a agência de recuperação, o problema da bateria de lítio está relacionado a possíveis defeitos na bateria e à entrada de água. O risco potencial de incêndio, em caso de curto-circuito, levou a Stellantis a emitir um recall designado como 59A para os modelos Jeep Mild Hybrid 48V.

No centro da chamada está Bateria de lítio de baixa capacidade (0,8 kWh) que alimenta o motor elétrico integrado na caixa de câmbio, que atua como um booster e auxilia o motor de combustão interna durante a condução. O Boletim Europeu afirma que “a produção inadequada da bateria pode levar à perda de funcionalidade devido a vazamento de água. Isso pode causar superaquecimento da bateria, aumentando o risco de incêndio. O produto não está em conformidade com os regulamentos de homologação e Acompanhe o mercado automotivo e seus reboques, bem como sistemas, componentes e unidades técnicas separados destinados a esses veículos.

DS4 E Plug-in DS7 Crossback Ele passou por um recall europeu devido ao potencial risco de incêndio associado à bateria de lítio. O problema, conforme especificado no Rapex Safety Gate, pode ocorrer especialmente durante a fase de recarga devido a um mau funcionamento no sistema de controle. De acordo com o Boletim da Comissão Europeia, pode ocorrer um potencial risco de incêndio durante Carregamento de bateria de lítio através da estação de carregamento.

Para resolver esse problema, a Stellantis lançou o Conecte-se ao código JVD interno. O folheto europeu afirma que “o sensor de temperatura no cabo de carregamento pode estar com defeito, o que pode causar o superaquecimento do próprio cabo, resultando em um Os riscos de incêndio. O produto não cumpre o Regulamento de Homologação e Controlo do Mercado de Veículos Automotores e seus Reboques, bem como de sistemas, componentes e unidades técnicas autónomos destinados a esses veículos.

Chamar Jaguar I-Pace iNa Europa, notificado pelo Rapex Safety Gate, foi emitido devido a um risco potencial de superaquecimento da bateria de lítio. Os detalhes do recall fornecidos pela Rapex referem-se aos veículos sob exame. Um Jaguar I-Pace anterior já foi recolhido devido a uma possível deterioração acelerada da bateria de alta tensão, o que pode levar a um incêndio.

A nova chamada indica que o bateria de alta voltagem Também pode ter um problema de superaquecimento, o que pode levar a um fenômeno conhecido como fuga térmica. Conforme consta no Boletim da Comissão Europeia, “Podem ocorrer sobrecargas térmicas sob o veículo, onde se encontra a bateria de alta tensão. Perigo de incêndio e fumaça Isso pode causar ferimentos aos ocupantes do veículo ou pessoas fora do veículo. O produto não está em conformidade com os regulamentos de homologação e controle de mercado de veículos automotores e seus reboques, sistemas, componentes e unidades técnicas separadas destinadas a esses veículos.