Baby Reindeer O verdadeiro perseguidor que inspirou a série Contra o Autor da Netflix: ‘Porque eu sou a vítima’

Quando Richard Judd decidiu criar uma série sobre sua própria experiência traumática de ser perseguido, ele provavelmente não esperava que seu trabalho atraísse o público e a crítica em todo o mundo e chegasse ao topo da lista dos “mais assistidos” da Netflix. Bebê rena É um produto único, comovente e irresistível ao mesmo tempo, e certamente também graças à autenticidade que emana de cada produto. pneus: Tudo, ou quase tudo, que é dito é na verdade uma citação de algo que realmente aconteceu. Assim como o perseguidor do comediante escocês é real, o que leva muito pouco para os detetives da web identificarem: a mulher que inspirou a personagem Martha Scott finalmente decidiu dar uma entrevista para… Correio diário. Nele, ela alegou que era a “verdadeira vítima”.

“Não o vejo há 12 anos.”

“Ele está intimidando uma mulher mais velha por fama e fortuna. Ele está sendo usado. Bebê rena Para me seguir agora. Eu sou a verdadeira vítima. “Ele escreveu um programa inteiro sobre mim”, disse ela ao tablóide britânico. E novamente: “Alguém disse online: ‘Se eu te encontrar, vou te matar’”. Um garoto da Carolina do Norte disse que ele e outros iriam me perseguir como eu persegui Jade. Dormi duas horas ontem à noite. E pensei: e se os apoiadores dele realmente fizessem coisas assim? Ela afirma que não assistiu a série, “mas vi coisas diferentes. Estive na companhia de Richard Judd em diversas ocasiões, mas nunca o persegui como ele afirma. Sua história é uma intrusão séria em minha privacidade. Não o vejo há 12 anos.”

a história

No entanto, durante os quatro anos e meio de comunicação, a mulher supostamente enviou ao comediante mais de 41 mil e-mails, marcou-o em 744 tweets, enviou-lhe mensagens totalizando 106 páginas e deixou mensagens de voz em sua secretária eletrônica, que foram somadas. , dura mais de 305 horas. Ao acompanhar essas migalhas espalhadas online, os fãs da série conseguiram rastrear a identidade da mulher que inspirou a personagem, mesmo que o criador da série nunca tenha confirmado as afirmações. Na verdade, ele pediu a seus seguidores em uma postagem no Instagram: “Por favor, não especulem sobre quem poderiam ser os personagens na vida real”. Esse não é o propósito do nosso programa.” O pedido foi amplamente ignorado. A suposta perseguidora em questão anunciou agora que avaliará se deve tomar medidas legais contra o comediante.

