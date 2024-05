Erasmus+: Delegação portuguesa visita IIS Fratelli Testa em Nicósia

A primeira reunião do projeto Eramus+ KA1 em associação com a USR Sicilia concluiu, de 5 a 11 de maio, uma delegação de seis alunos e dois professores de português do Agrupamento de Escolas Do Cerco do Porto – Porto. Convidado do IIS Fratelli Testa, Nicósia, Portugal. Antes desta reunião foi realizada uma intensa atividade preparatória para melhor acolher a equipa portuguesa, reuniões online e partilha de experiências para eventos próximos dos objetivos que o projeto pretende alcançar: troca de boas práticas, melhor desenvolvimento de sensibilização. Cidadania europeia, desenvolvendo competências digitais, adquirindo novas estratégias de ensino para contribuir para o sucesso de todos os alunos.

A recepção decorreu num ambiente festivo caracterizado por músicas e cantos do folclore siciliano, seguido de apresentações da nossa nação e da nossa maravilhosa ilha e depois de alguns aspectos que representam a nossa natureza siciliana. Uma série de atividades de quebra-gelo permitiu que alunos e professores se conhecessem e se conhecessem, estabelecendo de imediato um clima calmo e amigável, quebrando algumas das barreiras de comunicação que por vezes se podem formar. Estes jogos para quebrar o gelo também visaram aspectos culturais e proporcionaram uma oportunidade de ensinar alguns aspectos das tradições e costumes italianos de uma forma informal.

O programa envolveu os alunos em atividades laboratoriais que lhes permitiram praticar não só o inglês, mas também o português e o italiano, ao mesmo tempo que aprimoravam suas habilidades lógicas e de concentração por meio de quebra-cabeças, sequências alfanuméricas e salas de fuga com pistas. Resolvendo o problema. Desenvolveram as suas competências digitais criando um e-book documentando as atividades da semana e dando espaço para muita criatividade. Foram realizadas duas visitas guiadas, uma a Catânia, pérola do barroco siciliano, que os levou a admirar o centro histórico, coração pulsante da cidade, a Piazza dell’Elefante, cheia de história e cultura, com a magnífica igreja do mercado de peixe. , Água Olinsolu ou Fonte Amenano, Castel Ursino, Palácio Beneditino, ao lado o Teatro Grego com o Odeon ainda utilizado para apresentações de verão, a 200 metros ao longo da Via dei Cruciferi, existem quatro magníficas igrejas. Em seguida, continue pela Etnea até a Piazza Stesicoro e admire o anfiteatro romano depois do Coliseu. Por fim, uma pausa na Villa Bellini, depois degustando nossas delícias: Arancini alla Norma e Cannoli Siciliano.

A segunda visita é ao magnífico Vale dos Templos, famoso em todo o mundo pelos seus templos dóricos, um dos mais importantes testemunhos da cultura e arte grega. À tarde, a viagem continua em direção à Scala dei Turci, uma parede rochosa que se eleva acima do mar na costa de Realmonte.

Um sentimento de hospitalidade caracterizou o encontro e toda a comunidade escolar aproveitou a experiência como um momento de encontro com o outro e de enriquecimento cultural. Todos os estudantes estrangeiros foram hospedados pelo mesmo número de estudantes da Fratelli Testa e suas famílias demonstraram grande hospitalidade, fazendo com que se sentissem em casa. Se um dos objetivos do programa é aprofundar e praticar a língua inglesa, importa sublinhar que estas oportunidades ajudam a desenvolver amizades profundas entre jovens de diferentes países, para além de qualquer estereótipo, preconceito e limitações temporárias do próprio programa.

Ao final do programa o diretor da escola Prof. Giuseppe Chiavetta entregou certificados de participação a alunos e professores, desejando-lhes que valorizassem esta extraordinária experiência educativa.