Previsão do tempo. Chuva, trovoadas e tempestades em partes da Itália. Situação e Evolução « 3B Meteo

Notícias meteorológicas italianas

A situação é 8h. À medida que o anticiclone enfraquece, intrusões de ar húmido e instável tomam conta dos quadrantes ocidentais e emergem com aguaceiros e trovoadas, mesmo localmente com forte intensidade, e numa parte das regiões norte. Aconteceu ontem à noite no noroeste e o que vai acontecer hoje, com acontecimentos abrangendo o interior do centro de Itália, embora com menor intensidade.

Piemonte foi alvo de fortes tempestades na noite de segunda-feira. Turim e Asti foram as áreas afetadas pela tempestade, que assumiu a forma de nuvens com vários relâmpagos na noite de segunda-feira. Na capital regional, o acúmulo de chuvas aproximou-se dos 40 mm em pouco mais de uma hora. Tempestades ainda mais intensas atingiram a região de Asti, com até 45 mm de precipitação numa hora, granizo, tempestades e até inundações no centro de Asti. A situação melhorou durante a noite, embora a chuva fresca da madrugada tenha afectado o sopé de Cuneo e Torino, mas de menor intensidade.

Alguma chuva entre a Lombardia e o nordeste. Já está caindo alguma chuva na planície Lombardo-Veneza esta manhã, com tempestades acumulando mais de 25 mm em Comasco na noite de segunda-feira.

Um pouco de chuva no extremo sul. As zonas do extremo sul também são afetadas por alguma precipitação, neste caso ligada à passagem de corpos nublados médio-altos e estratiformes capazes de provocar alguns eventos no leste da Sicília e na baixa Calábria.

Tempo para a próxima hora. para Norte A instabilidade aumentará à tarde nos relevos com alguma chuva alternando com alguma chuva no oeste do Piemonte, Triveneto e Romagna pela manhã, mas especialmente à noite no Alto Piemonte com chuva e aguaceiros. Valle d’ Sudeste de Aosta e oeste da Lombardia, acompanhados de trovoadas e tempestades locais. Alguma chuva no oeste da Emília, Alto Vêneto e Friuli Vig. para Centro Um dia inicialmente estável com períodos de céu limpo, mesmo grandes, com alguns aguaceiros ou trovoadas no interior do Adriático a partir da tarde e instabilidade crescente diminuindo gradualmente à noite. para Sul Parcialmente nublado pela manhã na região Jônica da Calábria com fortes acumulações de chuva. Os acontecimentos irão diminuir durante o dia, mas a instabilidade irá intensificar-se nos Apeninos com alguma chuva entre a Campânia, Molise e a alta Puglia, diminuindo à noite. Entre na seção para todos os detalhes Clima da Itália.

Tempo Terça-feira, 14 maio

