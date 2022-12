Manobra, bónus de estufas e pensão mínima até aos 600 euros

As tão esperadas emendas do governo, inicialmente prometidas na manhã de sábado, só virão à noite. Mas eles abordam apenas duas questões, tributação e autoridades locais. Uma parte muito substancial é diferida.

Rumo a um adiamento para quarta-feira na Câmara— A orientação da maioria na Comissão de Orçamento, apura-se, seria de dar mandato ao relator até a meia-noite de segunda-feira de qualquer maneira. Isso permitirá que o trabalho de texto abordado na terça-feira entre na sala de aula na quarta-feira. O adiamento da reunião estará, em qualquer caso, sujeito à decisão da conferência

Os líderes de grupo foram nomeados na segunda-feira às 13h00.

Mercado imobiliário e casas verdes – Para incentivar a retoma do mercado imobiliário, será deduzido 50% do valor pago em IVA na aquisição de habitações de elevada eficiência energética (classes A e B) até 31 de dezembro de 2023.

Remoção de pastas – Uma pequena inversão da decisão do administrador de eliminar as pastas até 1.000 euros, que acabou aos olhos da União Europeia: um adiamento de dois meses, de 31 de janeiro para 31 de março de 2023 e podem ser dispensadas multas, para que os municípios possam não use a regra. .

Padrão “Salvar Jogo” – Duas medidas retiradas do decreto do trimestre de Aiuti entrarão na manobra: a prorrogação do Cilas até 31 de dezembro de 2022 para o superbônus de 110% e a cláusula “Economize-Esporte”, que permite parcelar em 60 vezes os pagamentos suspensos por conta da Covid, esportes clubes, federações e organismos de promoção.

Faça uma pergunta – Enquanto isso, a pose está ficando mais apertada, para a qual é avaliada uma redução do limite de penalidade. “Encontraremos uma solução nas próximas horas”, promete o ministro de Assuntos Europeus, Raffaele Fito. Mas a maioria das fontes sempre deu a conhecer Norma Introduz um limite de 60 euros abaixo do qual os comerciantes podem recusar pagamentos eletrónicos pode pular. Um novo conjunto de emendas do governo deverá ser apresentado na Comissão de Orçamento do Gabinete nas próximas horas. Nas últimas semanas, o governo manteve discussões com a União Europeia sobre o assunto e a Comissão, ao se pronunciar sobre a manobra, indicou que não cumpriu recomendações específicas para a Itália no combate à evasão fiscal.

Renda Básica – Enquanto parte da maioria está pressionando por uma renda residente de sete meses, o ministro do Trabalho, Calderon, desconfia de “vias de emprego garantidas para o trabalho”. Imposto de investimento, concessão fiscal sobre investimentos nas regiões do sul a ser prorrogado por um ano até 31 de dezembro de 2023.

Lucro Extra – Então mude a regra do lucro extra. Embora o imposto ainda não tenha surtido os resultados desejados, a audiência está a diminuir: só vai afectar quem tenha pelo menos “75% dos rendimentos” provenientes da produção e comercialização de electricidade, gás e produtos petrolíferos. “O governo está se metendo em problemas cortando mais 50 milhões”, alerta Marco Grimaldi, chefe da Comissão de Avs.

Decepção da Oposição – A chegada das emendas é uma decepção para a oposição. São parciais, circunscrevem-se às questões do fisco e das autarquias locais, e não se marcam, atacam desde o Partido Democrático ao Terceiro Pólo, passam pelos M5s e Avs, e irritam-se com propostas de emendas na forma. “Notas”. “Os blocos maioritários funcionam, não formam ideias. Desta forma existe um perigo real de formação temporária”, surgem do terceiro pólo. “Não tem perigo”, garante um dos palestrantes, o ativista Roberto Bella.