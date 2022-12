Valeria Golino está filmando “A Arte da Felicidade” em Catania. Fotografia

Catania – Para desenhar uma saudação que uma inédita Piazza Duomo “vestiu” no século XX, a cidade de Catânia, com o Comissário Extraordinário Federico Portogis, dirigiu-se à diretora Valeria Golino no set da série de televisão “A Arte da Alegria”. Situado em frente ao Palazzo di Citta, entre a Catedral e a Porta Useda. Com mais de 100 figuras, mulheres e homens em trajes de época, carros antigos, carruagens e cavalos.

A obra audiovisual, baseada no romance póstumo do autor catalão Goliarda Sapienza, é uma produção cinematográfica em HD para a Sky, filmada em locações na capital do Etna e em vários locais do centro histórico. Município.

“Estamos particularmente felizes – graças à direção de uma artista muito talentosa como Valeria Golino, disse o Comissário Portoguês, acompanhado pelo chefe do Gabinete, Giuseppe Ferraro, para conduzir uma importante produção. Catania, dando a conhecer a um público mais amplo , mas também uma excecional montra dos lugares representativos do Barroco e do nosso património histórico-artístico e arquitetónico.





O diretor, um dos intérpretes de maior sucesso do cinema italiano e internacional, agradeceu a direção pela recepção calorosa e o apoio dado à equipe junto com a gerente de produção Daniela Moramarco. Ele também expressou seu particular apreço por uma cidade maravilhosa, que ele conheceu e visitou em muitas ocasiões. Ele se concentrou na história de algumas etapas da produção deste último trabalho e, acima de tudo, como nasceu a ideia de se inspirar na arte da felicidade e no conhecimento da jovem atriz Coliarda Sapienza. No set do filme de Cito Mazelli, então assistente do roteirista. Quanto aos direitos do romance, ficou encantada com a absoluta confiança que nela depositou Ângelo Pellegrino, marido de Coliarda e guardião do seu património literário.

A história da série de televisão, assim como o romance, é centrada na figura de Modesta, uma mulher inteligente e proeminente que desafia preconceitos, regras e convenções em sua luta constante para afirmar a liberdade e a autodeterminação.

Além da Piazza Duomo, a filmagem também tocou em lugares de grande influência evocativa, como a Piazza Asmundo, via San Benedetto, via Cruciferi – onde está instalado um grande mercado ao ar livre -, a Escadaria Alessi, a Piazza Dante, o Palazzo San Giuliano. na Universidade de Piazza. Está programado para ir ao ar no Sky Original e Now em 2023.