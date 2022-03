Para os visitantes acessarem RSAs e enfermarias do hospital, ainda será necessário um passe verde “super esticado” – obtido com um tampão além da dose de reforço obrigatória ou passe verde reforçado – até 31 de dezembro.

Taxas de vacinação reduzidas

O Despacho 24/2022 refere-se à retirada gradual das taxas de vacinação impostas a certas categorias de trabalhadores e cidadãos com mais de cinquenta anos.

A demanda pela vacina antigovernamental é essencial para que a equipe de saúde e RSA trabalhe até 31 de dezembro de 2022, e para professores e educadores até 15 de junho. No entanto, há uma novidade: os professores do Vox não serão suspensos do serviço, mas serão utilizados para atividades de apoio escolar.

Funcionários de escolas e universidades, do Departamento de Defesa e do Departamento Prisional, devem completar o ciclo de vacinação com a dose de reforço até 15 de junho de 2022.

Para quem tem mais de 50 anos, o plantão de vacinação é até 15 de junho, mas há uma flexibilização. Trabalhadores abaixo dessa idade nos setores público e privado, a partir de 25 de março (data de vigência da Ordem Legislativa 24/2022), podem fazer a varredura todas as vezes, com autorização verde básica. 48 horas. Assim, voltamos às medidas de austeridade estabelecidas em janeiro com o Despacho Legislativo 1/2022, que introduziu a obrigatoriedade da vacina para maiores de 50 anos.