Tempos turbulentos pela frente! Cuidado com as áreas afetadas por fortes tempestades à noite » ILMETEO.it

Clima: Tempos turbulentos pela frente! Observe as áreas afetadas por fortes tempestades durante a noite

A hora marcada é domingo, 4 de junhoNas próximas horas, esperamos um quadro de tempo turbulento com chuva e fortes trovoadas intensificando-se gradativamente em algumas áreas e risco de granizo localizado..

O ciclo ainda não mudou em nosso país, sempre lutando com constantes instabilidades atmosféricas, que muitas vezes afetam muitas partes da Itália de maneira muitas vezes errática e imprevisível. Isso é reiterado pela circulação ciclônica moderada que está presente em nossas latitudes há várias semanas, correntes de ar fresco do nordeste da Europa e correntes oceânicas úmidas precisamente do vizinho Atlântico.

Então, vamos ver o que vai acontecer na frente do tempo e quais áreas terão mau tempo nas próximas horas.

Algumas chuvas matinais podem afetar partes do norte, particularmente o setor alpino e partes do interior do Vale do Pó. Por outro lado, noutras zonas do país, o tempo manter-se-á calmo mesmo que apenas por algumas horas. De facto, à tarde, a instabilidade, embora irregular, estender-se-á primeiro para noroeste e depois para todo o centro-norte.

No entanto, como costuma acontecer hoje em dia, a tarde e o início da noite serão os horários mais favoráveis ​​para as tempestades, que não apenas continuarão em um padrão semelhante no norte, mas também atingirão muitas áreas. Centro com incursões frequentes para planícies e costas adjacentes. Tempo seco no sul, exceto chuva local entre Puglia, Basilicata e as partes do norte da Sicília.

Esteja atento às trovoadas, que se fazem quase por todo o lado acompanhadas de ventos fortes e rajadas, chuva forte e granizo localizado.

O mapa que apresentamos a seguir mostra a distribuição e acúmulo de chuva esperados para o dia domingo, 4 de junho. Você percebe imediatamente como todos os campos são afetados pela chuva, mas especialmente os coloridos Azul Espera-se acumular até 40 mm de chuva equivalem a 40 litros por metro quadrado. Chuva é esperada para domingo, 4 de junhode apenas Noite E especialmente quando a noite O mau tempo pode dar sinais vitais mitigação, embora tenha sido uma pausa parcial e temporária, aguardando o início da semana que passa em nome de um tempo nada calmo. Pelo contrário!

Mas daremos mais detalhes sobre isso nas próximas atualizações.