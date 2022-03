No Santuário de Fátima Mata em Mannelli, Soberano, a Dedicação da Rússia e da Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria

Soveria Mannelli – O Santuário Soveria Mannelli, dedicado a Madre Fátima na Calábria, acolherá uma cerimónia dedicada ao Imaculado Coração de Santa Maria da Rússia e Ucrânia, que será celebrada por Mons. Este sagrado ato de fé e devoção será proclamado pelo Papa no dia 18 de março às 17h do dia 25 de março, com o Papa Francisco e bispos de todo o mundo oficiando por Dom Giuseppe Sillasi de Lamezia Terme. No Santuário de Fátima, em Portugal, o mendigo pontifício Mons. Krajevsky.

“O Santuário de Fátima Mata no Soberano Mannelli foi construído em 2017 – recordam em nota – no centenário do primeiro centenário da aparição da Virgem a três pastorinhos em Goa de Iria. – Liera Bispo Mons. Segundo as ordens de António Augusto dos Santos Marto, o Santuário da Calábria foi dividido em duas partes com o Santuário de Portugal. Obrigado”.

A festa desta sexta-feira tem um significado especial no momento histórico que o mundo vive: “Fátima é a última das melhores aparições de Marianne, e foi inserida como uma cunha em um arquivo apressado do curto século. Solicitada a dedicar a Rússia aos Imortais que viram a ascensão ao poder.Duro de Maria.A consagração já havia sido feita por Pio XII, Paulo VI e João Paulo II. Este último era muito dedicado à Madre Fátima e foi salvo do ataque por sua intercessão em 13 de maio de 1981, o dia dedicado a ele, uma bala retirada do corpo do papa foi inserida na coroa ao redor da cabeça da virgem.

Por isso, o Papa Francisco, juntamente com todos os bispos do mundo, santificará a Rússia e a Ucrânia e, seguindo as palavras da Madre à Irmã Lúcia, repetirá este gesto sagrado: “A guerra está chegando ao fim, mas se o fizerem não deixe de afligir. Quando você vir a noite brilhando de luz, saiba que o grande sinal que Deus está lhe dando é que Ele está se preparando para punir você pelos pecados do mundo: guerra, fome, perseguição à Igreja e ao Santo Padre , para evitar tudo isso, vim pedir a unidade da expiação nos primeiros sábados, dedicando a Rússia ao meu imaculado coração. Meu pedido é que se você pedir, a Rússia se converterá, você terá paz; caso contrário, ele espalhará sua faltas no mundo, promover guerras e perseguições à Igreja; os bons serão mártires, o Santo Padre sofrerá muito Além disso, diferentes nações serão destruídas. O coração imaculado vence. O Santo Padre Rússia se dedicará a mim, ela se converterá e o mundo terá paz por um tempo.