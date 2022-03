“Ajuda e armas para a Ucrânia”. Mas Lega e M5 Stelle ficam para trás – Corriere.it

Fora Marco Calloso

Premier: Valentes ucranianos juntam-se a Kiev para entrar na UE contra o ocupante russo. Petrocell (M5S): Não vou mais votar na confiança. Cond: ele saiu

Palavras selecionadas são particularmente duras, talvez nunca antes. Chefe Mário TracyEm Montecitorio, o presidente ucraniano interveio imediatamente, Ele agradeceu a Zhelensky por sua coragem, determinação e patriotismo“Adiciona isso”A arrogância do governo russo Colidiu em Dignidade do povo ucranianoIsso refreou as intenções expansionistas de Moscou e impôs enormes custos ao exército invasor. Oposição a Mariupol, Kharkiv, Odessa – E onde quer que a indignação do presidente Putin atinja – isso é heroísmo.

“Arrogância e indignação” A “arrogância e brutalidade” de Moscou: Quatro dias atrás, um membro do governo russo ameaçou a Itália. Consequências “irreversíveis” para o nosso país Se as atividades continuarão a coincidir com os mares europeu e atlântico e Sanções contra MoscouE Drake escolhe uma linguagem e um tom de voz que o alinha com os anúncios mais duros de Washington a Berlim nas últimas horas da frente internacional contra Putin.

Além dos ucranianos, Troki também aborda Parlamentares italianos que não compartilham impostos do governo durante essas horasComeçando com a seleção de armas para os protestos de Kiev: Seu primeiro lote de armas já atingiu seu alvo E cujos detalhes foram Secretado pelo Gabinete. “Hoje a Ucrânia não está sozinha na defesaMas “a ordem baseada em nossa paz, nossa liberdade, nossa segurança e a regra multilateral que construímos desde o pós-guerra”.

Processo de entrada Mas há outro passo que faz a diferença, e vai além Incertezas em muitos países da UE: Nas últimas semanas, sublinhou-se que o processo de adesão à União foi moroso e acompanhado das reformas necessárias para garantir a integração funcional. Quero dizer isso ao Presidente Zhelensky A Itália está com a Ucrânia neste processo: Itália quer a entrada da Ucrânia na União Europeia. Se parece haver uma mão sobre o horror e a violência, é precisamente porque devemos defender os direitos humanos e civis, e devemos oferecer hospitalidade aos que fogem da guerra. Quando confrontados com massacres, devemos responder à oposição, incluindo assistência militar. Mas as palavras do chefe de Estado não foram totalmente aceitas. Após o discurso de Drake, após o discurso do presidente do Conselho de Segurança do Senado, em divergências silenciosasVitro Petrocelli (M5S)Ele argumenta que a decisão de enviar armas é inconstitucional”.Eu não fui lá para votar na confiançaE isso é “em qualquer arranjo”. O caso está sendo criticado pelo ex-ministro Giuseppe Conte, “Neste caso, ele está se colocando fora do movimento se não votar mais no truste.” No entanto, o mesmo conde que parece compartilhar a dor de estômago de seu partido tanto pelo aumento da contribuição financeira para a OTAN quanto pelo envio de armas para Kiev. Matteo Salvini Em vez disso, ele mantém a posição que ocupou por vários dias. “Quando se trata de armas, acho difícil apreciarFico feliz quando se trata de paz, espero que a diplomacia recupere seu lugar.