Norte a Sul, Lista de Antimafia- Corriere.it

A partir de Giuseppe Alberto Falci

A comissão parlamentar entrevistou 19.000 participantes na eleição de 12 de junho: candidatos com penalidades ou acusações. Casos, de Verona a Frosinone. Os maiores problemas vieram de Palermo com 4 nomes

Às 20h Nicola Mora Ele apresentou uma lista de 18 candidatos a cargos executivos. A Comissão Antimáfia chamou a atenção de um público de 19 mil participantes Ideias Municipais À noite, depois de um teste que durou várias horas, ele fez os resultados. De qualquer forma, Mora teve que abrir um “precedente necessário”: “As notas de correção chegaram à tarde. Vamos corrigir os comentários que não puderam ser apresentados na segunda-feira”. Palermo, A prisão de dois candidatos a vereadores acabou no centro da polêmica. As algemas são realmente cortadas Pietro Polizzi Forza Itália, e ontem Francisco Lombardo, está na lista de irmãos na Itália. Não é por acaso que nestes dois últimos nomes Mora diz: “Lombardo e a polícia teriam sido tão bonitos, o código de auto-regulamentação e as leis de Severno não os teriam impedido de serem submetidos ao julgamento do eleitorado. Aceitamos a lei.

A verdade é que quatro dos “incomportáveis” da capital sicilianaFaz parte das listas a favor de dois candidatos de centro-direita Roberto LagallaNo centro da controvérsia de apoio Totò Cuffaro e Marcello Dell’Utri. Giuseppe Milazzo Ele está na lista de irmãos na Itália e, segundo a Comissão Antimáfia, é acusado de extorquir dinheiro. Estará sempre nas listas de centro-direita Totó Lentini Aliança para o Movimento da Iniciativa Palermo-Popular. O centurião é acusado de tentar extorquir dinheiro.

Perfil Giuseppe Lupo, líder do Partido Democrata no Parlamento siciliano, acusado de corrupção. E sempre aponta o dedo para a candidatura da Comissão Antimáfia nessas áreas Francesco La Montia De no con italia-doença de centro mastella. La Montia foi condenado a primeira e segunda sentenças por peculato, bem como uma sentença do Tribunal de Cassação por reverter a recomendação de Palermo ao Tribunal de Apelação. READ Quem foi o primeiro? Exceto Ronaldo e Messi

PARA VeronaHá outro trunfo significativo para a rodada eleitoral e o equilíbrio nacional Luca Pagliani Battiti per Verona na lista de apoio ao prefeito de saída Frederico Sportina, Apoiado por Lega e FdI. Bagliani é acusado de incitar a corrupção, um crime desde janeiro de 2013. Olga Marciko Forza Italia anima lista em Piacenza: Azul encontra uma sentença em primeiro e segundo grau por se enganar. Portanto, lemos no documento da Comissão Antimáfia: “Se um candidato for eleito, será suspenso do cargo”. O candidato a prefeito de Frosinone 18 aparece no conjunto “Representantes”. Mauro ViganoA lista de “você pode fazer isso se quiser por frocinona” foi acusada de ser “atividades organizadas para contrabando de lixo”.