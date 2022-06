Roma cada vez mais portuguesa: Negociações para mais um jogador!

PARA Roma, Do lado dos Giallorossi, a componente lusitana continua a crescer. Na verdade, além Diego Pinto, José Mourinho, Rui Patrício, Sérgio Oliveira E negócios em andamento com o advogado Jorge MendesPode vir Gonçalo Goodes. Negociações entre Giallorossi e The já foram discutidas na sessão do mercado de câmbio de inverno Valência, Clube de Jogadores de Futebol. No final, o negócio não deu certo: em particular, o romanista Tiwara, Inserido na troca, ele não acreditou particularmente no alvo.

Depoimentos e Ideia de Pinto

O ala tem um contrato de dois anos com o Mestalla, mas recentemente expressou o desejo de mudar o cenário. Segundo o jornal espanhol As, o futebolista fez as seguintes declarações: “Atualmente não sei se quero ficar em Valência. Tenho um contrato por mais dois anos e vou cumpri-lo. Se houver uma situação melhor para Valência Para mim, precisamos pensar sobre isso. Mas o futuro dirá tudo. கட்டுசோ? Ele é o treinador que eu mais respeito. Mostra que pode fazer um bom trabalho por muitos anos. Esperamos que faça isso e entre da melhor maneira possível”. Neste caso, o novo treinador do Valência காட்டுசோ Comentado: “Estou conversando com o presidente há dois dias Lim. Em tudo: de problemas SolarA partir de GuedesA partir de Gaya, As soluções estarão disponíveis se esses jogadores saírem. Quando 50% Gols Guedes e Soler entendem a importância do jogador. Não penso na importância dos capitães, mas na importância técnico-tática. Se os perdermos, perdemos muito. Por isso gosto de conversar com eles. Vamos ver quais serão as arestas e não sabemos se elas vão embora. Mas estou bem ciente de sua importância. Se eles saírem, temos que levar jogadores com o mesmo desejo e a mesma atitude.. A ideia de Roma Tentando usar as declarações do jogador, mas não será particularmente fácil, especialmente depois das palavras respeitosas iniciadas por seu treinador. As negociações continuam, embora não particularmente rápidas.