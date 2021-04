Cristiano Ronaldo voltará ao Real Madrid? Florentino Perez revela a verdade

Download de graça Aplicativo Fontamaster e Crie seu próprio Fantasy Football League!

Cristiano Ronaldo não voltará ao Real Madrid. Esta é a frase de Florentino Perez, que foi exposto ao vivo pela TV nos microfones de El Sringito. O líder dos Merengues deixou claro que o retorno de Ronaldo a Madrid não fazia sentido.

Perez concordou: “Simplesmente veio ao nosso conhecimento então. Cristiano Ronaldo não vai voltar, Eu prometo a você, porque não faz sentido. Eu amo o Ronaldo, mas isso não faz sentido, é por isso. Ele tem mais um ano de contrato com a Juventus. ”

O Futuro na Ronaldo, Portanto, ele nunca mais sairá de Madrid. Com o nascimento da Superliga e novos retornos econômicos, não está descartado que a Juventus decida manter os portugueses em Turim por mais um ano até o final do negócio. Mas observe o grande interesse do Manchester United e do PSG.

O clube parisiense, aliás, pode tentar comer os portugueses se se despedirem de Mbappè, este último perseguido pelo Real Madrid. Perez revelou: “Mbappè e Haaland? Eles são dois grandes jogadores, vamos ver o que acontece. “