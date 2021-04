Govind: O governo está começando a reabrir. Salvini: “O toque de recolher ordenado às 23h” – Crônica

Hoje é o Comitê Ciência-Tecnologia, depois a comparação com as regiões, e na quarta-feira ou na última quinta-feira, o Conselho de Ministros terá que redigir um novo mandato delineando o calendário e reabrindo as regras com as 11 regiões e províncias. De Trento e Bolzano, que, se entregues em mãos, apontam para a zona amarela. Áreas que pedem uma revisão da escolha de deixar de lado o roteiro anunciado pelo primeiro-ministro Mario Draghi, adiar o toque de recolher, abrir bares internos e restaurantes na Zona Amarela e, por outro lado, levar todos os alunos à 26ª série se nenhuma ação for tomada no tráfego da procissão na maioria.

A Liga apresentará um plano para adiar a ordem de toque de recolher para as 26 horas do dia 26 de abril na próxima reunião do Gabinete? “É claro que a maioria das regiões e prefeitos o pede, independentemente da cor política.” O presidente da liga, Matteo Salvini, convidado do ’24 Matino ‘da Radio 24, acrescentou: “Este não é um pedido da Salvini e da liga, mas é baseado na melhoria dos dados científicos e do conhecimento geral. Esta perspectiva do Ministro Speranza , começou a ouvir alguns. “

Espere promover o uso de espaços ao ar livre e funções abertas em ambientes fechados: Presidente Conformercio, Carlo Chainli. “Vagas para atividades ao ar livre – disse ele falar durante o dia” é legal, gostamos! – Correm o risco de serem multados por pelo menos metade das empresas que deixarem de aproveitar a oportunidade. Dadas as mesmas condições climáticas, há que dizer que se trata de uma dupla penalidade para as empresas públicas de montanha. ”

O primeiro passo é divulgar a reunião de especialistas em CDS Um conceito de baixo pode ser usado para mover entre áreas de cores diferentes Mas mesmo Acesse alguns dos eventos, como assistir a shows ao vivo ou ir ao cinema. Existem atualmente duas promessas: a primeira não estará pronta até 26 de abril, então um dos três documentos necessários para ser autocertificado e anexado às áreas vermelha e laranja a partir da próxima segunda-feira é o certificado de vacinação, curado ou feito do negativo tecido realizado nas 48 horas anteriores. Element, o último, está pedindo ao governo que intervenha para eliminar ou reduzir os gastos com o vice-secretário de Carlo Sybilia e prefeito de Florença, Tario Nordella, e evitar cidadãos das séries A e B.

O outro será o passe com a UE, que deve operar entre junho e julho. Primeiro você entende como a UE funciona e depois muda. A hipótese mais convincente é usar um aplicativo com um código QR com informações para exibir a solicitação. O suspeito número um é o ‘I’, que é um aplicativo da administração pública já usado para transferência de dinheiro do governo: ele é construído de acordo com todos os padrões europeus relacionados à identidade digital e respeito à privacidade, dizem os especialistas, então já está pronto para usar. Em qualquer caso, ainda sem resultado definido, as outras duas opções não estão atualmente excluídas: ficar com o certificado em papel ou usar cartão de saúde.

O CDS Expert Schedule também terá regiões com regiões para reabertura que causarão confusão e preocupação em pelo menos dois pontos: não há necessidade de reabrir bares e restaurantes nas áreas laranja e vermelha, e vestiários em piscinas e ginásios (este último irá correr de 15 de maio a 1 de junho). Peça para ser aberto) para passar na exibição.

“Faremos as verificações, seremos particularmente rigorosos porque não podemos jogar fora o que temos agora.” O Ministro do Interior disse, Louisiana Lamorge. Em seguida, acrescentou: “Acreditamos na abertura e no sentido de responsabilidade de cada um de nós”.

“No que diz respeito à reabertura do transporte público, as mesas com prefeitura estarão sempre abertas, mas temos que resolver o problema da equação duradoura onde as escolas podem ser vistas como 100% e a segurança ferroviária como 50%. Essa é uma questão que nós já o fiz. O governo. Vamos ouvir as respostas do governo na reunião marcada para a tarde ”. Attilio Fontana, Presidente da Região da Lombardia, falou no programa ‘Boongiorno 24’ veiculado no Skytz 24: “Há uma série de soluções, uma delas é atrasar a entrada dos alunos nas escolas”.