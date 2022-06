Há competição do Inter em Lukaku: Bayern o quer como alternativa a Osimhan

A Bélgica venceu quatro em casa da Holanda, mas Romelu LukakuMesmo em campo com sua seleção ontem, ele ainda tem fãs (mas não துச்செல்) Então deve ser o herói do mercado. O atacante está sempre com o objetivo de voltar ao Inter e, para ter sucesso, está disposto a reduzir pela metade seu salário (15 a 7,5 por ano). Mas o neuroticismo não pode se mover a menos que as despedidas de pessoas importantes como os cilianos sejam definidas primeiro. Sanchez E விடல் (Isso deve ir para o Brasil, Flamenco).

Dipala Em vez disso, ele só virá para a Inter se a direção estiver procurando por um amador Lottaro Martinez Quem está disposto a pagar pelo menos oitenta milhões. Enquanto isso, o Tottenham Antonio Conte Abordado GravetosQue agora estão prontos para sair.

Bayern pensa em Munique Lukaku, que agora renunciou para sair Lewandowski Em direção a Barcelona. Candidato número um em vez da Polônia OsimhenMas a pedido do presidente do Napoli De LaurentisCem milhões, mais é considerado assim na Baviera eles pensaram na Bélgica.

Voltou para a Juventus போக்பா, Que receberá um plano do Real Madrid e levará alguns dias para refletir sobre ele. A administração Bianconeri fez o mesmo novamente com Roma Janiolo (Milão sempre quer), e oferece trinta milhões McKennie, Agora redirecionado para o remetente proposto. Roma ainda reflete sobre a oportunidade de conseguir um agente livre IscoMas os motivos principais são outros, a saber Fraternidade, Douglas Lewis E chinês. Para ataque, como backup, pode vir சொல்பக்கென் De Poto Klimt. A alternativa é Guedes Natural de Valência. Mas criar notícias na casa dos Giallorossi, afinal, acontece com frequência José MourinhoO Telegraph e o Daily Mail foram posteriormente captados por vários meios de comunicação espanhóis e portugueses, com a chegada do novo Director-Geral, o português. Luís CamposComo novo treinador, o atual treinador da Roma decidiu se concentrar nas possibilidades de vir ao Mou Parco dei Principi, em Paris.

Monza foi desencadeado e agora está muito perto Condreva E Rã. Mas o casal Berlusconi-Galliani Também se concentra em campeões europeus Verde, Pesina E Pelotti. Reforço também está sendo procurado no exterior, e o nome do brasileiro de 21 anos já brotou Danilo, O talento do Palmeiras Campeão da América do Sul. A Lazio enfrentou outro brasileiro, o ex-Shakhtar Marcos Antonio E avalia a candidatura Megan. A direção da Biancoceleste também aguarda respostas Romagnoli E dono de Atlanta Carnegie. Maiorca quer recuperar Muriki, Mas não pelos 12 milhões exigidos pela Lazio. Finalmente, Sasuke perguntou Fisio Para Veneza, Leck, que ouviu o atacante, disse não AmanhãO protagonista da série com Catania até o clube falir.

