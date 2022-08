Serviços online em risco

Nada Microchip Para iniciantes Cartões de saúde. Então pare de digitalizar por enquanto. Uma frenagem forçada porque, segundo o Ministério da Economia, faltam materiais preciosos para a realização de circuitos integrados e vão faltar por um tempo, então é melhor imaginar outra maneira. Tudo isso constava do Diário Oficial de 9 de junho de 2002, que executou o decreto de 30 de maio de 2002. Com sinal verde escrito em preto e branco para fazer cartões sem um “coração” eletrônico. Em suma, um documento fraco sem as funções mais modernas e digitais que permitiam o acesso a serviços online até agora. A mensagem foi inicialmente enviada silenciosamente, e só recentemente a ASL foi bombardeada com pedidos de novos cartões e esclarecimentos.

posições

Depois disso o governo caiu em suas mãos e sem muita publicidade encontrou uma espécie de artimanha para encontrar uma saída diante dessa situação um tanto paradoxal. De fato, além da epidemia, o cartão tornou-se um documento básico para acesso a serviços médicos, marcação de consultas, compra de medicamentos e coleta de zaragatoas. Portanto, é difícil passar sem ele, por isso é melhor contornar o obstáculo.

Para evitar a agitação pública, o Mef, em acordo com o Ministério da Saúde e Inovação Tecnológica, insistiu em não jogar fora o cartão vencido porque o microchip ainda pode ser usado. E aqueles que o rasgaram? Ninguém sabe como responder, assim como o número de cartões sem chip que serão produzidos ainda é indefinido. Todos os anos, mais de 11 milhões de italianos precisam renovar seu cartão, também conhecido como carta de serviço, porque, além de se registrar no Serviço Nacional de Saúde e mostrar dados como nome, sobrenome, data. O local de nascimento e o código fiscal permitem a gestão dos procedimentos de identificação e autenticação online, serviços oferecidos nos sites das empresas, assinatura eletrónica e consulta de documentos disponíveis nos canais da administração pública.

motivações

Há dois meses tudo começou tranquilamente. Desde junho, a circulação do cartão está aprovada em versão simplificada, que é emitida diretamente pelo Ministério da Economia. Por outro lado, a comunicação corporativa ao público é praticamente inexistente. O site do Mef tem apenas uma nota explicando como a inovação se deve a uma “escassez de materiais semicondutores para a produção de microchips criados por uma grave crise internacional”. Como se sabe, a Rússia e a Ucrânia são ricas em paládio e neon, elementos essenciais para as indústrias que trabalham na indústria de semicondutores usados ​​para chips magnéticos. Somou-se a este problema a escassez de matérias-primas da China e de toda a Ásia, que afetou severamente todos os componentes industriais.

Se você tiver um cartão sem microchip em mãos, o que precisa fazer para continuar acessando os serviços? A estrada é sinuosa. Primeiro, como sugerido, o antigo não deve ser jogado fora e é importante lembrar de estender o prazo do certificado de autorização até o final de 2023 antes que ele expire. Isso é necessário para continuar usando-o na gestão de serviços online. A operação – sempre lida nas instruções do Mef – é realizada por meio de um software especial no site www.sistemats.it. Para prolongar a validade do cartão, é necessário que o código PIN seja enviado anteriormente. Como se vê, é um caminho complexo para os idosos.

Um novo cartão de saúde sem microchip, válido como comprovativo do código fiscal e dos seus dados primários, registo no Serviço Nacional de Saúde e no Cartão Europeu de Cuidados de Saúde (Grupo), durante o qual pode obter ajuda. Estadia temporária em todos os países da UE. No entanto, além dos chips, não há informações detalhadas e aprofundadas nos portais de vários municípios italianos e nos sites das instituições regionais de saúde social.