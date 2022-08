Mourinho relaxado após Juventus-Roma: português gosta de sua paixão

Após o jogo contra a Juventus e antes do treino da Roma, Mourinho dedica a sua tarde a uma grande paixão.

Um empate entre Juventus e Roma ontem manteve os dois lados afastados. No entanto, a Roma pode agora contentar-se com um empate 1-1, embora não com todos os pontos. A Juventus, como José Mourinho admitiu, criou mais chances Especialmente no primeiro tempo, arriscou várias vezes para encontrar a dobradinha.

GiallorossiNo entanto, com um companheiro assim, Eles fizeram questão de ficar em lugares altos, fazendo controle de danos em um dia menos inteligente. Em um ambiente tão tranquilo, Você pode descansar um pouco. Neste sentido, Mourinho aparentemente escolheu uma de suas maiores paixõesUm domingo valioso.

Mourinho e sua paixão: Uma tarde relaxante em Trigoria

Além dos compromissos internacionais de futebol e da Copa do Mundo de VoleibolComeçou há alguns dias e agora está ocorrendo na Bélgica GP de Spa FrancorchampsUma das faixas mais famosas da história Fórmula 1. e antes de deveres com ele RomaObviamente, Mourinho não pode perder a primeira corrida após as férias de verão.

No passado ele disse: “Eu sou viciado em Fórmula 1“E, de fato – quando ele pode, Ele também vai direto para o paddock, curtindo algumas corridas ao vivo. Hoje, como mostrado no Instagram Story, No entanto, ele se sentou no sofá em Trigoria e escolheu uma TV Para participar do Grande Prêmio. E provavelmente o treinador de Setúbal o fará a tempo de ver o final do jogo, porque Os treinos em equipe serão retomados às 17h Em vista do turno no meio da semana Terça-feira contra Monza.