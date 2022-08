Ele matou um ex-aliado em Bolonha. A vítima foi perseguida nas redes sociais. ‘Uma cena para cada fotografia’ – Emilia-Romagna

Após as discussões com seu parceiro no início de junho, “toda vez que cedia às exigências de Padovani, era por medo de liberar sua raiva”. Alessandra Matteuzzi disse em uma queixa apresentada aos Carabinieri em 29 de julho para relatar que Giovanni Padovani a estava perseguindo e depois a esfaqueou até a morte na noite de 23 de agosto, depois de esperá-la em casa em Bolonha. “Devido a todas as vezes que ele se aproxima do condomínio onde moro, sempre tenho medo de encontrá-lo na minha frente toda vez que chego em casa ou quando abro as janelas”, acrescentou a mulher.

Alessandra Matteuzzi disse Constantemente verificado por seu parceiro nas redes sociais. Além de continuar com os pedidos de envio de fotos e vídeos para provar seu paradeiro, a mulher morta em Bolonha por Giovanni Padovani informou aos Carabinieri que o havia encontrado em fevereiro, em um caso aberto em 29 de julho. As senhas de todos os perfis dela foram alteradas. “Tanto os e-mails quanto as senhas associadas aos meus perfis foram alterados e pude ver os endereços de e-mail e as senhas de Padovani”, disse ele. Além disso, “descobri que meu perfil do Whatsapp estava vinculado a um serviço que me permitia ver todas as mensagens que havia enviado de outro dispositivo. Assim, consegui recuperar os dias em que o hospedei. Meus e-mails e senhas que havia armazenado no telefone “.

Instituto ANSA Ela havia reclamado com ele. Procurador: “Este não é um caso de erro judiciário. O que podíamos fazer, fizemos.” O ministro Gardabia pede investigações. Ele era um jogador de futebol que jogou na Sicília. Seu parceiro bate nela e ela é salva por uma ameaça de suicídio: uma Carabiniera (ANSA) READ Specia Roma, Fonseca: 'Diego resolveu tudo, a banda removida não o afetou'

“Nosso relacionamento sempre foi baseado em eu enviar a ele vídeos que ele me pediu para Chamada de VídeoMas isso não foi suficiente para controlá-lo Ciúmes, porque as dúvidas sobre minha autenticidade nunca foram embora. Até uma simples foto que postei nas redes sociais emoldurando meus sapatos no painel de um carro depois de voltar de uma viagem de negócios causou uma cena. “No final de julho, Alessandra Matteussi descreveu seu relacionamento com Giovanni. A Padovani, de 26 anos, que a assassinou em Bolonha na noite de 23 de agosto, foi mostrada sob a casa, sem nenhuma precaução contra o homem. Exceto uma vez , na Sicília, quando ele a empurrou e ela caiu na cama, não houve agressões físicas. Mesmo em meados de julho, quando os dois se reencontraram após uma crise menstrual: entre 14 e 22, a vítima colocou no registro “Ele foi agressivo comigo várias vezes, ele nunca usou violência física, expressou sua raiva, sempre por ciúmes, deu um soco na porta.

Múltiplos golpes no crânio e outros ferimentos encontrados no peito. Isso é revelado Da autópsia de Alessandra. O legista Guido Belletti, portanto, descobriu que a causa da morte foi hemorragia de um crânio fraturado. Alessandra, resgatada via dell’Arcoveggio, morreu duas horas depois no hospital.