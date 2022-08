O título polonês do AC Milan do CDK, tudo fácil com o Bologna: 2 a 0 nos gols de San Siro, Leo e Giroud

O Milan venceu o Bologna por 2 a 0: gols de Leo e Giroud.

À espera de Nápoles, O Milão Ele volta para onde terminou a última Série A, no topo da classificação, embora mais lotado desta vez. Os rossoneri se espalharam Bolonha, que aborda a segunda derrota nas três primeiras corridas deste campeonato. No San Siro, os primeiros gols da temporada decidirão Rafael Leão E Oliver GirodNoite da Primeira Vez: Dos Aplausos à Apresentação do Proprietário Carlos de QueteletO autor ajudou os portugueses por 1-0 (como sempre, grande estádio) e foi recebido com aplausos no seu novo estádio. Stefano Pioli Substitua-o na hora do jogo. Bonito e determinado, o Milan desgastou a oposição, lutando, mas inegavelmente por baixo. Na semana que antecede o derby, dado o nocaute do Inter na noite passada, os campeões italianos estarão em sua melhor forma. Fortes em suas próprias jóias: os que estiveram lá e estarão, já fizeram os novatos do exterior e os torcedores rossoneri se apaixonarem.

Primeiras escolhas: De Ketelere primeiro. A notícia vem como uma estreia na Série A do talentoso jovem rossonero da Bélgica, mas não é a única estreia: o Bologna tem John Lukumi, com os rossoneri no primeiro minuto. Giroud está de volta à posse, com Mihajlovic optando por Barrow para apoiar Arnautovic.

Da Bélgica a Portugal, as jóias da casa empataram o Milan: 1-0 ao intervalo. Os convidados imediatamente acendem um flash na panela no gramado de San Siro: os primeiros resultados da corrida são ambos de Bolonha, ambos de Baro, ambos superiores. O Milan defende muito alto, fecha as brechas para os adversários avançados e se concentra fortemente em sua classe de malabaristas. Os holofotes estão todos no CDK, mas é ele quem ilumina a corrida: briga pela medalha e vence, o que já é novidade. Então encontrou 1-0. Roubar a bola em um passe muito delicado, consistente esta noite para o Bologna, sprint e bola em profundidade para Leo. Da esquerda, Portugal venceu Skorupski com a primeira bola. Depois de encontrar a vantagem, a equipe de Pioli repete com alegria: um toque deliciosamente suave do típico De Keteler recompensa o trabalho de Kalulu, que é feito em todo o campo, mas atinge o goleiro polonês de frente. Novamente o ex Bruges, desta vez instigando Messias: o chute é rejeitado, Leo está mole para experimentar o rebote. Após um momento de medo por Donnelly, ele cai no chão, mas começa de novo o diabo Ele persegue a dobradinha sem encontrar na final: Giroud e Leo novamente as melhores chances, o placar de 1 a 0 para os anfitriões no intervalo.

Giroud faz 2-0. Nas linhas do primeiro tempo, os bolonheses iniciam bem o segundo tempo maníaco e baixa precisão na frente do alvo. Na hora do jogo, o Milan volta a passar: Calabria passa para Cambiasso, que vira o jogo para Leo. Os portugueses agradecem ao chocolate Giroud pelo presente: a tesoura francesa para Skorupski e os rossoneri a poucos passos para fazer o 2-0. Após encontrar a dobradinha, Pioli fez três mudanças: entre outras, De Guettalere, que foi aplaudido de pé pelo San Siro, e pagou pela nova jogadora Adele. Descontrair é proibido: nestes minutos, o melhor golo do Bolonha surge num livre de Sansão, com o avançado a acertar no poste e o Inter é saudado como herói no final por 2-1. Estação. Depois de algumas derrapagens depois que Bennazar deixou o campo, ele encontrou a praça e o o diabo Ele se reagrupa e retoma o jogo de moagem. Está 3-0 com Adle a fazer um cruzamento de Ballo-Touré: a dois passos, Skorupski fecha a porta. Foi o último ponto da partida, que o Milan venceu sem muita dificuldade e com muito mérito.

AC Milan 2-0 Bolonha

(21′ Leão, 58′ Giroud)

