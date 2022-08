Fortes trovoadas e tempestades atingiram muitas áreas com inundações, granizo e vento. Situação «3B Meteo

Hora de estudar

2 minutos, 22 segundos

Meteo Chronicle, tempestades fortes e granizo na Itália

Às 16h00 Forte tempestade, inundações repentinas e granizo em vários locais: Não há dúvida sobre isso Uma tempestade teria sido o protagonista Essa tarde de domingo está cheia então tá rolando. Da manhã ao meio da manhã com impulsos do norte antes da hora do almoço, Células de tempestade cada vez mais maciças Eles proliferaram dramaticamente até se espalharem por grande parte da paisagem. No visor Lombardia, nordeste, Emilia Romagna, Apeninos centrais às costas do Adriático, interior à costa da Sardenha e Sicília, Campânia, Calábria, Lucanian e Apeninos da Apúlia. Resumidamente, Muito poucos o evitaram. o As reservas pluviométricas são puramente temporárias Mas vale lembrar que nem sempre as estações pluviométricas são capazes de captar devido a trovoadas já significativas e de pequena escala. A gravidade real do evento. Pontos de 60 / 70 mm entre Lombardia e Veneto, até 50 / 60 mm em Emilia Romagna. Picos de 70 mm no Lácio, 30/40 mm em Marche e Abruzzo, picos de 50 mm na Campânia, 35 entre Basilicata e Puglia e quase todas as tempestades. granizo.

Dificuldade devido ao vento forte

Às 15:00 Violent Temporales em Abruzzo Três pessoas foram atingidas por um raio, uma gravemente. – Uma forte tempestade que atingiu a área de Gran Sasso seria uma causa Um terrível acidente ocorreu perto de Campo Imperatore. Três meninos em um piquenique foram atingidos por um raio, um deles gravemente ferido.

14:00 Após fortes tempestades Durante a noite e a madrugada atacaram principalmente as províncias de Bérgamo, Brescia e Verona, sendo a tarde ainda mais explosiva. Alimentadas por correntes úmidas do sudoeste do Mediterrâneo e condições de baixa pressão de alta altitude, as células de tempestade em rápido desenvolvimento afetam muitas áreas. caso A tempestade atingiu a área de Viterbo entre 12:00 e 13:00 Eles caíram entre Veiano, Capratica e Sutri 70mm de chuva caiu Com granizo e muitos outros episódios enchente. É significativo que as tempestades violentas que atingiram a província de Bolonha, particularmente chuvas de granizo violentas em Marsafoto, tenham sido registradas e documentadas.

Uma forte tempestade está soprando Também na zona de Lugo Na província de Ravena. relatado Chuva e granizo também ocorrerão no Lido degli Estense Na região de Ferrara

Também está chovendo muito em Medicina Sempre na província de Bolonha extremidades de 45 mm Mais granizo. Mais de 50 mm em baixo Veronese Tempestades repetidas se seguiram Picos de 65 mm na região pré-alpina Sempre de Verona. Fortes células de tempestade se formando nas áreas do sul com fortes tempestades sobre Potentino, Agrigento, Cosentino.

Você tem uma estação meteorológica e deseja adicioná-la à nossa rede? Aprenda a fazer >> Estações meteorológicas.

Algumas precauções extras a serem tomadas ao dirigir na chuva incluem verificar a pressão correta dos pneus. >> Aqui.

Siga-nos no Google Notícias