Brandiso, sobreviventes interrogam: funcionário e capataz da RFI. Promotores: “graves violações dos procedimentos de segurança”. Nenhuma permissão foi solicitada para iniciar o canteiro de obras

Os dois primeiros suspeitos estão presentes e seus nomes coincidem com os dos que sobreviveram ao massacre. Investigações sobre a relação entre Rede ferroviária italiana E SIGIFER S.R.L.O Comercial Trabalhadores na plataforma da estação eu carimbo As vítimas morreram numa colisão com um comboio regional com destino a Turim às 23h50 de quarta-feira, 30 de agosto. Ministério Público de Ivrea Duas pessoas foram registradas como suspeitas. Esse é o primeiro nome Antonio Massa, 46 anos, funcionário da Rfi de Krugliasco (Turim) no canteiro de obras onde trabalhavam as vítimas. Segundo a hipótese do Ministério Público Os trabalhadores deveriam ter sido impedidos de trabalhar Esperando o trem passar. Um segundo suspeito GP de Andrea Girard, 52 anos, de Borgo Vercelli, capataz de Sigifer e colega das cinco vítimas. Salvo um milagre, ele viu os faróis de um trem que se aproximava e conseguiu entrar no segundo trilho.

Possíveis dolo e violações graves – Advogado Geral, Gabriella Viglione“Emergindo das investigações iniciais Violações graves dos procedimentos de segurança No momento do acidente”. A novidade neste momento é que o advogado considera Em última análise, má conduta intencional Seu arquivo foi aberto ontem por múltiplos assassinatos e assassinatos em massa. Foi levantada a hipótese de possível fraude para o acidente da Thyssenkrupp, mas a sentença de cassação a rejeitou.

“As investigações continuam para verificar se todo o processo pode ser considerado seguro – continuou Viglione – e esclarecer o que aconteceu. Um mecanismo de garantia não é suficiente para proteger um trabalho tão delicado Num local perigoso como a via férrea” a referência é, entre outras coisas, a emissão da autorização e a autorização para efectuar manutenções nas vias. A obra de substituição de uma parte da linha férrea da 1. A linha de Turim teria ocorrido em condições graves. Sob supervisão direta de um gerente Métodos de liberação de autenticação. Desde ontem, o comboio composto pela locomotiva e 11 vagões está apreendido e deverá ser instaurado inquérito perante o juiz de primeira instância nos próximos dias. O Procurador Regente, chefiado por Viglione, constituiu um colegiado de magistrados para o julgamento, composto por procuradores-adjuntos. Júlia Nicodemos E Valentina Bossi.

Falta de autorização – Ao final do segundo dia de investigação os investigadores tinham certeza – como esperava FattoQuotidiano – da licença de manutenção na Rota 1 Ainda não foi reivindicado Estava na fase de demanda quando 5 trabalhadores já estavam de plantão no eficiente centro de operações que controlava o tráfego ferroviário ou o trem. Agora os investigadores querem saber se a tragédia já aconteceu, ou se era uma rotina, e pode acontecer novamente, mesmo que houvesse duas pessoas designadas para a função no local. No entanto, o processo é projetado com precisão e fornece múltiplas etapas de autenticação para evitar possíveis erros. Os sindicatos – incluindo todas as confederações – têm, no entanto, apontado o dedo às “exigências e coerção” ultimamente, dizendo que “os gestores das empresas deveriam precipitar-se para a acção nocturna” e “pressionar os trabalhadores para que compareçam”. Fora da unidade de cuidados durante as operações noturnas”

Os procedimentos padrão também incluem recursos como corte de linhas de energia durante a manutenção, sistemas SCMT (controle de circulação de trens) que proporcionam frenagem automática em caso de interrupção e as comunicações oficiais são emitidas em papel carimbado e assinado ou por telefone, mas com formulário. Fica registado quem recebe a chamada, com quem falou, de que horas a que horas e em que segmento está prevista a interrupção. Ao final das primeiras 48 horas de investigação, são estes os elementos que a Polícia Ferroviária e o Ministério Público de Ivrea irão focar nos próximos dias. Enquanto isso, dois motoristas do comboio perguntaram na sexta-feira, imediatamente após o acidente. Está “quieto” – dizem os juízes – Que eles não sabem nada de sua presença Kevin Lagana, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Aversa e Giuseppe Saverio Lombardo nas pistas.

Entretanto, a Rete Ferroviaria Italiana “reuniu-se esta manhã com os sindicatos para calcular a segurança no emprego no sector da manutenção ferroviária. No final da reunião, o Rfi aceitou a exigência do sindicato de uma mudança nas sanções económicas para os trabalhadores que participam na greve de hoje.Um fundo para ajudar a fornecer apoio financeiro às famílias dos trabalhadores falecidos“. Uma nota da empresa informa que, “É um gesto de sensível e firme solidariedade que a Rfi pretende renovar as suas condolências e reforçar pagando igual valor, duplicando assim o montante dos fundos”.