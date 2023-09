Viagens, bairros e o que comer – Idealista/Notícias

Lisboa, a capital de Portugal, é uma cidade rica em história, cultura e beleza. Com vista para o rio Tejo, mantém as suas subidas e descidas Um ambiente mágico, capaz de hipnotizar qualquer um. Principalmente, com seus belos cenários, vistas deslumbrantes de vários locais Lugares pitorescos e deliciosa gastronomia local, o Centro de Portugal tem algo para oferecer a cada visitante. Então, se você está pensando em passar alguns dias nesta cidade incrível, aqui está O que ver em Lisboa.

10 coisas para ver em Lisboa em 3 dias

Tem muita gente que decide gastar Fim de semana Na capital lusitana. A conectividade aérea com a maioria das capitais europeias faz de Lisboa um destino ideal Desconecte-se da rotina E envolva-se em ritmos diferentes. Há muitas coisas que você não pode perder, incluindo:

Forte de São Jorge É um dos locais mais emblemáticos de Lisboa. Localizada no morro mais alto da cidade, oferece uma vista panorâmica deslumbrante. Este antigo forte é um lugar rico em história, lendas e encanto.

Alfama É o bairro mais antigo de Lisboa. Com as suas ruas estreitas e sinuosas, casas coloridas e pequenos bares onde se pode ouvir o típico fado português, Alfama é um local a não perder.

Negocie on-linePor fim, é uma das maiores praças da cidade e oferece uma vista espectacular sobre o Tejo e a ponte 25 de Abril que a atravessa.

lá Torre de Belém , declarada Património Mundial pela UNESCO, é outro marco de Lisboa. Situada nas margens do rio Tejo, esta torre-fortaleza é um marco histórico que remonta à época dos exploradores portugueses. O bairro, segundo muitos, é um As zonas mais bonitas de Lisboa .

O Mosteiro dos Jerónimos É outro local da UNESCO adjacente à torre. Construído no século XVI, o mosteiro está associado à sua magnífica arquitectura manulina e à história do marinheiro Vasco da Gama.

O Eléctrico 28 É uma forma divertida e original de explorar a cidade. Este eléctrico histórico passa por alguns dos bairros mais característicos de Lisboa, oferecendo aos passageiros uma vista única da cidade.

O Museu Calouste Gulbenkian É um dos museus mais importantes de Lisboa. Seu acervo inclui obras de arte de artistas como Rembrandt, Monet e Van Dyck.

O Mercado da Ribeira Este é um ótimo lugar para experimentar a culinária portuguesa. Aqui você encontrará uma grande variedade de restaurantes e lojas de comida.

O Parque das Nações Um bairro moderno de Lisboa construído para a Expo '98. Aqui encontrará o Oceanário, um dos maiores aquários da Europa.

Finalmente, o Piro AltoFinalmente, este é o coração da vida noturna de Lisboa. Com muitos bares e discotecas, é o local perfeito para uma noite divertida.

O que ver em Lisboa e arredores

Assim como a capital, eu Bairros de Lisboa Há muitos lugares para visitar. Se ficar mais alguns dias, poderá se interessar por locais para visitar perto da capital. O primeiro destino é claro a cidade Syndra, acessível de trem a partir do Rocio. Muitos palácios clássicos como Palácio da Pena, primeiro um mosteiro medieval e mais tarde uma residência real. Perto de Sintra Cabo da RocaUma falésia sobranceira ao oceano, o ponto mais ocidental do continente europeu.

Uma excursão a não perder CascaisO lugar para ir o mar E aproveite a arquitetura muito elegante. A cidade também pode ser alcançada de trem a partir do centro.

O que comer em Lisboa: cozinha típica

lá Comida típica portuguesa É principalmente à base de peixe, embora também existam pratos regulares de carne. O rei da culinária urbana é definitivamente o Bacalhau Salgado, cozido de maneiras muito diferentes. Este é um prato obrigatório.

E muito popular sardinha, cozinhados na hora ou o famoso paté de sardinha, uma iguaria para levar para casa como recordação. Em vez de pratos de carne, não se esqueça Chouriço assadoOu carne de porco cortada em rodelas e frita.

Lisboa é conhecida pela sua pastelaria: os gulosos vão adorar, por exemplo, o Pastel de Nada, uma pequena guloseima à base de creme, segundo muitos moradores do município de Belém. Para concluir esta breve visão geral, não se pode deixar de mencionar JinjinhaUm licor comum à base de cereja preta é vendido em toda a cidade.

O que saber antes de visitar Lisboa

Visitar Lisboa pode ser uma experiência inesquecível, mas é importante estar preparado. Aqui estão alguns Dicas úteis Para tornar a sua viagem o mais agradável possível.

Em primeiro lugar, é importante lembrar que Lisboa é uma cidade montanhosa. Isso significa que haverá algumas subidas e descidas, portanto, são recomendados sapatos confortáveis. O pavimento habitual da cidade fica então muito escorregadio, portanto, entre Coisas a observar, há a compra de calçados resistentes. Além disso, o clima em Lisboa é geralmente ameno, mas pode fazer muito calor no verão, por isso é importante levar protetor solar e chapéus.

Em termos de transportes, Lisboa dispõe de um excelente sistema de transportes públicos. O Eléctrico, em particular, são uma forma popular de se locomover pela cidade, mas podem estar lotados. Para esse assunto também Ônibus e metrô Eles são uma alternativa muito boa.

Vive em Lisboa

