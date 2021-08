Afeganistão sobre refugiados, Letta vs. Salvini: “Palavras inaceitáveis”

Novo conflito entre Enrico Letta e Matteo Salvini, desta vez sobre refugiados no Afeganistão. “As declarações de Salvini que li hoje são completamente inaceitáveis: ‘Afegãos? Dez pessoas que colaboraram com os italianos, não queremos mais ninguém.’

Além disso, o secretário democrata disse: “Não gostei do discurso de Biden na noite passada.

“Muitas pessoas acreditaram no Ocidente e depois se sentiram enganadas pelo Ocidente porque este vôo vergonhoso das últimas 48 horas é uma traição às pessoas que confiaram em nós e ele está lidando hoje com o que ele acha que é errado acreditar. são o secretário do Partido Democrata sobre a situação no Afeganistão “, disse ele.

Letta sublinhou a necessidade de uma mobilização em grande escala da Itália para lidar com a crise afegã, e que “neste momento a Europa precisa de unidade, envia uma mensagem de unidade e muito forte.”

“Todos nós olhamos bem de perto – o que aconteceu e o que está acontecendo”, disse ele. Não fique sozinho.

“Nesta conjuntura – espero que ele tenha continuado – nosso país deve realmente entregar o melhor que tem, como fez em muitas ocasiões nas últimas décadas, especialmente não podemos deixá-lo nas garras daqueles que querem retornar a classe média ao Afeganistão Idade. Não se sabe no momento o que ele fará depois de deixar o posto.

“Amanhã – anunciou então a Secretária – faremos uma reunião da Secretaria de Pd para concretizar todos os nossos esforços porque a nossa demanda de mobilização nacional está a ser atendida em todo o país, mas primeiro tentem estar o mais atentos possível à comunidade e a nós que estão pensando em fazer coisas que vão ajudar o Afeganistão primeiro. ”

“Além disso, é claro, há todo o problema dos despejos e dos corredores humanitários: a expulsão de todas as pessoas que querem deixar o Afeganistão e dos corredores humanitários permitirá que todos aqueles que não permitem o novo currículo deixem o país. empresas para fazer o mesmo: todos os nossos prefeitos estão mobilizados na área e estão prontos para entender todas as formas e meios para ajudar a dar um sinal de solidariedade concreta. Acho que este momento é especialmente importante. ”

«A Europa tem de estar unida neste momento, a Europa envia uma mensagem de unidade e uma mensagem muito forte: os corredores humanitários têm de ser iniciados e garantidos pela União Europeia», concluí.