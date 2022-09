Leo será desclassificado e o antecessor de Stefano Pioli continuará tendo dores de cabeça contra os napolitanos: a melhor alternativa para o português seria o croata Ante Rebic, mas ele ainda luta com um problema nas costas e não voltou contra o Napoli. Também em dúvida está Divock Origi – outro jogador que pode ser colocado na esquerda – enquanto o belga tenta superar um problema muscular que o afastou dos últimos dois jogos.

Milan, contra o Napoli com problemas de ataque: quantas vezes para Pioli!

A primeira demissão de sua carreira custou muito caro para Rafael Leo, muito caro mesmo. O atacante de Portugal chegou a tropeçar em um inocente cartão amarelo duplo durante a partida entre Sampdoria e Milan, o que terá consequências importantes para a equipe de Pioli com várias deficiências em sua bateria ofensiva. Os campeões italianos recebem o Napoli, que divide o primeiro lugar com Atalanta e os Devils, no domingo, 18 de setembro, às 20h45, a última partida antes do campeonato parar por compromissos, o sétimo dia da Série A adiado. das seleções nacionais. Tanto Rebic como Origi são fortes dúvidas, com Alexis Salimaekers a substituir o português na ala esquerda. Entre as opções que Stefano Pioli está considerando está Brahim Diaz.

