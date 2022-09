No final da linha está o verão, o colapso do calor do outono e os ventos tempestuosos. Mudar tudo; Agora há uma data »ILMETEO.it

Clima: verão no terminal, dissipador de calor no outono e ventos bora. Mudar tudo; Agora há uma data

Um possível avanço de outono até o final de setembromês Setembro, Você sabe, é tradicional Cheio de surpresas e reviravoltas Por causa da transição entre os últimos dias do final do verão e as primeiras investidas totalmente outonais descendo do norte da Europa. Resumindo, você não sabe se vestir e vai de um extremo ao outro em poucas horas/dias.

Na verdade, muitas pessoas nos perguntam: “Este verão sem fim continuará indefinidamente ou haverá um ponto de virada outonal decisivo?”

Vamos em ordem.

Espera-se que um anticiclone africano retorne nos próximos dias Na bacia do Mediterrâneo e, portanto, também na Itália. O clima será estável e pelo menos quente Até quarta-feira 14. Nesse ambiente, as temperaturas, principalmente durante o dia, voltarão a subir, vários graus acima da média do período. No entanto, as coisas podem tomar um rumo dramático nos próximos dias.

Para entender o que pode acontecer, o Antídoto dos Açores no meio do Oceano Atlântico começa a subir em direção ao Círculo Polar Ártico. Este movimento não faz nada além de pescar Ar frio do Ártico Ele começará a descer rapidamente da borda leste do anticiclone.

Essas massas de ar Quinta-feira 15 e fim de semana de 17 a 18 de setembro Eles entrarão na Itália pela Porta della Borra (Alpes Julianos). Portanto, durante este período, espera-se uma forte deterioração do clima do nordeste para as regiões centro-sul do Adriático, mas também no Lácio e na Campânia.

Furioso bora e vendaval ventos um Uma queda brusca de temperatura, Primeiro no norte e depois em outras partes da Itália. Em poucos dias virá de um clima de verão Geralmente clima de outono.

Como é frequentemente o caso nessas situações, o influxo de ar frio contra o calor pré-existente pode criar enormes células de tempestade que podem despejar grandes quantidades de água na forma de tempestades e inundações no interior.

Ar do Ártico para a Itália a partir de meados do mês