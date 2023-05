Vídeo do rio Zenica transbordando, problemas também em Fano

O Mau tempo traz de volta para o joelho Emilia-Romagna E isto Marcas: Vários estão em processo Alertas Vermelhos E a situação é alarmante em várias áreas. PARA falar E O rio Zenica foi inundado E as imagens estão rastejando na web.





Mau tempo em Pesaro: vídeos de Zenica inundada

Uma onda relatada de mau tempo chegou e está afetando particularmente Pesaro e áreas vizinhas. Há poucos dias a cidade de Marselha foi atacada Granizo pesadoAs chuvas atuais preocupam as autoridades e a população.

Nas últimas horas, várias situações críticas foram relatadas, sobretudo ao nível das massas de água locais: a ribeira de Zenica está a transbordar, sobretudo a inundar. Bairro Madonna de Loreto e zona industrial da cidade.







Pesaro foi inundado novamente região de Dorásia E Borgo Santa MariaMas é perto fano As coisas são preocupantes: há um medo de escala Rios Metaro e Fogliade Arcilla Torrent e outras circunstâncias.

PARA RiccioneA água invadiu a cidade e o pronto-socorro do Hospital Ceccarini: após várias intervenções dos bombeiros, dois deficientes foram salvos por botes de borracha.

Talvez lhe interesse Aviso meteorológico em Emilia Romagna e Campania: Escolas fechadas em várias cidades das regiões, que estão aqui

A circulação de comboios com Bolonha foi suspensa

De acordo com o relatório da Ansa, a RFI solicitou a intervenção de peritos técnicos Defesa Civil resolver problemas em Ciclo de trem Em áreas afetadas por intempéries.





Os serviços de trem foram interrompidos após 12h10 Entre Rimini e Ravenaentre Fenza e Rimini está entre Pesaro e Bolonha. A preocupação com o mau tempo e as cheias dos rios obrigaram tudo a parar.

A Frecciarossa trem Partindo de Lecce e esperado em Milão no início da manhã, soubemos que paramos na estação de Pesaro. Possíveis cancelamentos, atrasos e restrições de rota para trens alta velocidade, Intermunicipal E Regional Nas mesmas áreas.

Talvez lhe interesse Escolas fechadas em Ravenna e Senigallia devido ao aviso meteorológico devido à chuva: as inundações são terríveis, alerta

Temores do aumento dos níveis do rio Misa em Senigallia

Existem áreas onde a situação está se tornando mais perigosa Senigália: As escolas foram obrigadas a fechar aqui nas últimas horas posição de Misa atinge seu ponto máximo.





Em setembro de 2022, a área foi fortemente afetada por inundações e teme-se uma situação semelhante. O Cratera de Sant’Angelo Já saiu da margem do rio Via Rovereto E as autoridades estão em alerta máximo.

O município de Senigallia alertou os cidadãos sobre o estado de Misa, e até as crateras estão atingindo níveis críticos, chamando a atenção de todos. Vá para os andares superiores E observe atentamente. Túneis e pontes já foram fechados.