Leo desqualificado, Pioli desafia proibição: não há dados portugueses

O português parece ter recuperado nas últimas corridas. Não haverá rebaixamento hoje e o Milan está com esses números sem os portugueses.

O Milan está em um bom ritmo nesta temporada. Agora em terceiro lugar, a Juve está apenas a um ponto atrás, mas o verdadeiro extraterrestre do campeonato, o Inter, está a fazer com que os seus rivais pareçam novatos. Hoje o Milan viaja até o Mezza do San Siro para enfrentar o Empoli às 15h. A vitória no jogo de ida foi enorme para os rossoneri e com certeza vão querer repeti-la hoje.

Stefano Pioli terá uma escalação bem diferente da habitual. Muitos caras estão voltando de lesões e o treinador está imediatamente abrindo espaço para eles. Entre outros, Giroud estará descansado, mas Rafa Leo também estará ausente por suspensão. Os portugueses vão sentar-se nas bancadas e aquecer os motores para o golpe final da próxima semana no Slavia Praga, que será crucial. Enquanto isso, o Milan terá que ficar sem o número 10 hoje.

Milão sem Leo: os números

O português não estará na competição e será substituído por um afiado e determinado Okafor que poderá mostrar bons resultados como titular.

O Milan é frequentemente visto como dependente de Leo, mas antes desta temporada o clube rossonero teve de lidar com uma grave queda nos portugueses. O camisa 10 sofreu muito nesta temporada, mas a tendência parece estar se recuperando nas últimas corridas.

A devolução dos golos é fundamental para ele e é sempre um jogador decisivo e com a confiança certa. Milan ficará sem os portugueses hoje por desclassificação Pela quarta vez nesta temporada, eles terão que ficar sem o ala.

Portanto, não haverá sobreposição com “Theo”, mas Okafor estará pronto para fazer um show em seu lugar. O Milan somou 6 pontos nas quatro partidas disputadas sem Leo, duas vitórias e duas derrotas. Os pontos vieram contra Fiorentina e Frosinone e derrotas para Dortmund e Atalanta.

Então o Milan sem Leo sabe jogar, mas precisa de alguém como ele em campo. Na próxima semana, dia 14/03, durante o confronto de volta, o jogador aproveitará esse turno para recarregar as baterias. Slávia Praga. Será uma partida importante, pois dará acesso às quartas de final, e chegar à final do Milan EL é um dos mais importantes e precisará de mais do que o gostoso Leo da esquerda.