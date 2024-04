Nunca ouça esta mensagem

Muitas vezes você recebe mensagens estranhas em seu smartphone contendo informações sobre anomalias ou supostos problemas. Você nunca terá que se preocupar, porque é uma tentativa de golpe de alguns bandidos. Vamos descobrir o novo golpe que está circulando pelas mensagens nas telas dos telefones e qual passo você nunca deve realizar.

o Riscos de viajar online Muitos. Na verdade, muitas pessoas se deixam enganar por mensagens, e-mails e certas mensagens SMS não autorizadas e podem enfrentar riscos muito sérios e roubo real de fundos de suas contas correntes. Estes são os chamados Truques de phishing.

o Truques A taxa de sucesso nos últimos 18 meses aumentou até 20% em comparação com o inquérito anterior, demonstrando como estas ameaças online não são eventos isolados. Os dados foram divulgados pela Delegacia de políciaque forneceu algumas orientações a serem seguidas para que você nunca seja pego no exato momento em que recebe mensagens fraudulentas.

Qual é o novo golpe que está circulando nas telas dos smartphones dos italianos?? Veja como reconhecer uma tentativa de phishing feita por criminosos cibernéticos para tentar roubar a infeliz pessoa em questão. Você nunca terá que realizar esta etapa: somente assim você estará sempre protegido de qualquer perigo.

Eu nunca me importaria com essa mensagem que chega no seu smartphone: é uma farsa grave

lá tecnologia Fez grandes progressos e agora a grande maioria das pessoas possui pelo menos um dispositivo eletrônico de última geração. Os smartphones modernos permitem realizar muitas operações, no entanto Os usuários nem sempre são especialistas no mundo da TI. Portanto, eles podem não saber que algumas mensagens serão fraudulentas e nunca deverão ser avaliadas.

Como reconhecer a chegada de um novo golpe? Vamos analisar o conteúdo exato da mensagem e quais movimentos nunca devem ser feitos. Aqui estão todos os detalhes.

Detalhes sobre o golpe

“Prezado cliente, encontramos problemas com seu cartão Faça login no site: “www.POS.it” para conhecer a solução para seu problema.“. Isto é oPhishing por SMS Que circula nas telas dos smartphones de diversas pessoas. A organização se autodenomina Poste ItalianeMas por trás do envio de tais cartas nunca estará a grande empresa italiana que opera no sector dos serviços postais.

Na verdade, a Poste Italiane anuncia que nunca envia avisos ou informações pessoais por carta ou e-mail. Portanto, o usuário não precisará fazer isso Nunca clique em um link em uma mensagem. Além disso, nunca deverão ser fornecidos dados pessoais, códigos e senhas. O perigo é que os criminosos possam acessar sua conta e literalmente esvaziá-la.