O pescador começou a se alegrar ao perceber o que havia pescado

Uma sessão de caça tão incrível que o caçador começou a gritar ao ver o fruto do seu trabalho. Vamos descobrir o que é.

A pesca é uma atividade que muitos gostam e que assusta outros. É preciso ter muita paciência e também estar preparado para tudo e, acima de tudo, não ser muito exigente. Porque o mar também pode trazer coisas que podem te assustar. Como na história de hoje.

O caçador começou a gritar, por isso

Quem gosta de pescar terá pelo menos uma vez uma experiência inesquecível. O mar é tão vasto que muitas vezes pode apresentar surpresas inesperadas, por vezes criaturas particularmente estranhas, nunca vistas antes, e por vezes perigosas.

O herói desta história se chama Oscar LundahlEle é um jovem pescador norueguês. O jovem trabalha para Pesca no Mar do Norte Como guia e no dia em que aconteceu este incidente ele saiu para uma bela sessão de pesca na zona de Andoya da ilha.

Um dia de pesca que ele nunca esquecerá. O pescador começou a gritar ao perceber o que havia pescado. Algo verdadeiramente inacreditável e francamente perturbador.

Peixe com aparência perturbadora

Lundhal admite que ficou muito assustado quando viu este peixe aparecer. Uma criatura que ele nunca tinha visto antes, com olhos enormes, certamente desproporcionais a um OVNI, com algo que não lembrava em nada uma barbatana de peixe.

Certamente não era isso que Lundall esperava, pois saiu à procura de alabote azul. Esta espécie, embora rara, é fácil de encontrar na região de Andoya. Para receber o convidado inesperado, o menino teve que usar 4 ganchos e se munir de paciência. O peixe atingiu uma profundidade incrível.

Do que ele está falando? Seu nome parece ser um peixe-rato, que lembra vagamente um tubarão. Os cientistas chamam isso Quimeras monstrosa LinnaeusEm homenagem ao mítico monstro com cabeça de leão. O peixe-rato geralmente vive em águas profundas e raramente é capturado. E também porque sua aparência definitivamente aterroriza qualquer um que o encontre.

O próprio Lundhal revelou sua admiração, acreditando ter capturado uma criatura pré-histórica. Só foram identificados graças à intervenção de um amigo que sabia bem o que acabavam de apanhar.

Eles são peixes perigosos? Aparentemente não, eles não têm interesse no contato humano ou na agressão. Infelizmente o espécime foi capturado Ele não sobreviveu Devido à mudança repentina de pressão de uma profundidade de 800 metros até o barco. Então o jovem pescador decidiu cozinhá-lo. Parecia uma pena desperdiçá-lo, então ele e seu amigo decidiram fritá-lo. Parece que o bacalhau é mais saboroso.