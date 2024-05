Esqueça os SSDs, a Samsung está trazendo o futuro: veja como a memória do PC está evoluindo

As memórias do PC estão prontas para evoluir. Diga adeus aos SSDs clássicos, a Samsung apresentou oficialmente o futuro.

Há uma longa linha de elementos que sempre desempenharam um papel integral naquilo que é O desempenho correto de nossos computadores pessoais. Pense, por exemplo, em TratamentosO cérebro é o motor pulsante dentro do corpo responsável por fazer com que todos os outros componentes funcionem da melhor maneira possível. E então em Placas gráficas e de vídeoo que é especialmente útil para quem lida com edição ou é entusiasta de jogos.

Mas eles merecem uma menção honrosaE memóriasRAM e ROM. Se o primeiro é virtual e tem a função de garantir maior suavidade no uso de vários programas ao mesmo tempo, o segundo é o armazenamento clássico no qual são salvos arquivos e programas. Se o presente representa hoje de unidades de estado sólido, Para o futuro Samsung Ele tem outra coisa em mente. Eis o que a empresa sul-coreana apresentou: As memórias de PC estão prontas para serem desenvolvidas de uma vez por todas.

Memórias de PC: Samsung apresentou o futuro

As unidades de estado sólido (SSDs) estão destinadas a passar despercebidas, em favor de Novas ROMs fornecidas pela Samsung para PC O que na verdade representa o futuro. Por conta de algumas capacidades e funcionalidades que até recentemente pareciam inimagináveis, mas que em breve poderão chegar ao seu computador.

Especificamente, um novo foi introduzido Chip de armazenamento, o que poderia revolucionar completamente o mercado. É sobre Chip NAND de 9ª geração com 290 camadas, Também conhecido como V9. Que usará a tecnologia de pilha dupla em vez do método de pilha tripla. Um segmento que atualmente parece estar reservado para IA, nuvem e servidores corporativos. Mas também poderá chegar aos consumidores comuns no futuro.

Tenha em mente que o principal objetivo da Samsung com estas novas tecnologias é permitir que todos desfrutem de SSDs Até 100 TB. Um espaço que parece impossível de imaginar, mas que pode se tornar a norma nos próximos anos. Vamos aguardar a resposta da concorrência, com celas cada vez mais espaçosas e mais Eles explorarão as tecnologias de última geração Para alcançar excelentes resultados rapidamente. O futuro já existe e todos somos testemunhas dele.