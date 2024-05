BMW M4 CS: Rastreie o Instinto

O caminho do meio – o novo BMW M4 CS Situa-se entre o M4 Competition regular e o M4 CSL Limited Edition que foi produzido em série limitada. Estamos em uma presença Esportividade autêntica, com um espírito duplo, aquele que fica entre os limites da pista e outro adequado para o uso diário. Espera-se que os pedidos do novo M4 CS sejam abertos no final de maio, enquanto a produção começará na fábrica alemã de Dingolfing no final de julho.

O poder nunca é suficiente – o BMW M4 CS É movido por um motor biturbo de 6 cilindros 550 cv Da força e 650 Nm de torque através da transmissão M Steptronic de oito velocidades e Tração nas quatro rodas Sistema inteligente M xDrive (usa uma embreagem multidisco controlada eletronicamente para distribuir o torque do motor). Isto representa um aumento de 20 cv face aos valores alcançados pelo motor M4 Competition, ao aumentar a pressão máxima de sobrealimentação dos dois turbocompressores para 2,1 bar. o desempenho É fantástico, com aceleração de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos e de 0 a 200 km/h em 11,1 segundos. O novo carro foi testado no circuito Nürburgring Nordschleife BMW M4 CS Ele registrou um tempo oficial e confirmado de 7 minutos, 21 segundos e 989 décimos para o percurso completo de 20,832 km. Para garantir a “trilha sonora” certa, nós cuidamos disso Sistema de exaustão Split, equipado com flaps controlados eletricamente, silenciador traseiro de titânio integrado com dois pares de terminais pintados em preto fosco.

Peças específicas – Do ponto de vista dinâmico BMW M4 CS O sistema de suspensão adaptativa é usado com Absorção de impacto Controlado eletronicamente, que pode aproveitar uma configuração específica e de Orientação Servotronic M eletromecânico com relação variável. As configurações dos modos DSC e M Dynamic foram projetadas especificamente para atender às necessidades da condução em pista. É padrão Rodas metálicas Leve M com design específico V, disponível em Matte Gold Bronze ou Matte Black (19 polegadas no eixo dianteiro, 20 polegadas no traseiro), bem como pneus de pista (opcionalmente com pneus Super Track) nas dimensões 275/35 ZR19 ( frontal) e 285/30 ZR20.

É mais leve – Para se divertir na pista você também precisa ser atlético uma luz. O teto é feito de fibra de carbono usada em BMW M4 CS representa um exemplo neste sentido; Graças ao seu baixo peso, “aproxima” o centro de gravidade do carro da estrada, melhorando a agilidade e a dinâmica nas curvas. O capô, o divisor dianteiro, as saídas de ar dianteiras, as capas dos espelhos retrovisores, o difusor traseiro e o spoiler traseiro estilo Journey são todos feitos deste material leve. Geralmente Redução de peso Comparado com a competição M4 é 20kg. No interior encontramos a habitual mistura de esportividade e elegância. Eles garantem suporte adequado Assentos M em carbono Estofado em couro Merino, com esquema de cores preto/vermelho e costuras contrastantes. Tanto os painéis das portas dianteiras quanto as bordas laterais traseiras são totalmente revestidos em couro preto.

Um ponto de vista específico – O sistema multimídia BMW iDrive, que pode ser exibido em uma tela sensível ao toque de 14,9 polegadas, permite o controle de diversas funções do veículo e serviços digitais, ao mesmo tempo que Painel digital A tela curva de 12,3 polegadas apresenta telas específicas M e é orientada para o motorista.