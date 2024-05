Whatsapp, Sticker News no iOS: o que surgiu da versão beta 24.9.19.74

Novidades vindas do WhatsApp, veja como a experiência dos stickers vai mudar para quem está no iOS.

Possuir e usar o WhastApp significa poder contar com um aplicativo que é constantemente atualizado e sempre conta com novas funcionalidades. Novos recursos oferecidos pelo aplicativo de mensagens são, na verdade, quase semanais. A respeito disso, Nos últimos dias, surgiu um tópico totalmente novo em relação aos adesivos Principalmente proprietários de smartphones com iOS.

Na verdade, em breve Será possível ter acesso pessoal e mais facilidade para criar seus próprios adesivos. O WhatsApp sempre tenta agradar seus usuários com atualizações que melhorem sua experiência de uso do aplicativo e também estejam em sintonia com os tempos e, claro, com os aplicativos concorrentes. Um ponto importante neste sentido é a interação com outros usuários e a possibilidade de se expressarem no passeio graças à criação de adesivos sempre diferentes e novos.

Aqui estão as novidades do WhatsApp para adesivos

Um aspecto, a interação com adesivos, já vem trabalhando nos desenvolvedores do WhatsApp há algum tempo. Tanto é que com as atualizações beta anteriores decidiu-se possibilitar a criação de etiquetas personalizáveis ​​​​de forma simples e intuitiva. Agora, depois de alguns testes, parece que esta possibilidade foi aumentada ainda mais para facilitar o processo para todos. Na verdade, os adesivos podem ser criados diretamente no teclado personalizado. Tudo através de um processo intuitivo que é capaz de orientar o usuário na ação de sua preferência.

Para quem usa iOS, há um novo ícone dedicado especificamente à criação de adesivos Em linha com os novos gráficos do aplicativo. Haverá então uma seção separada dedicada à criação de adesivos Suporte de inteligência artificial. Tudo para evitar a confusão que alguns testadores beta experimentaram ao tentar criar seus próprios rótulos. Ou seja, serão duas secções bem distintas que lhe permitirão escolher instantaneamente entre a secção dedicada aos autocolantes personalizados e aqueles que serão criados com a ajuda da inteligência artificial. No momento, este recurso está disponível apenas para testadores beta e usuários Usuários que instalaram a atualização mais recente do TestFlight. No entanto, dentro de pouco tempo, deverá estar disponível para um número crescente de pessoas, tornando-se assim um ponto de partida válido para mensagens mais fáceis de utilizar e ricas em imagens.