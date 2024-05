PlayStation muito barulhento? Este truque resolve o problema para sempre

Os fãs do PlayStation ficarão felizes em descobrir que existe um truque para desligar o recurso de ruído do console.

Proprietários e jogadores de PlayStation poderão dizer adeus aos ruídos indesejados no console graças a um truque muito útil. na verdade, A irritante função do dispositivo pode ser desativada imediatamente.

Acontece que a Sony recentemente permitiu que os jogadores fizessem isso Defina o som do bipe de inicialização do PS5 como silencioso. Este recurso foi adicionado no final de 2023, então muitos jogadores ainda não têm ideia de que ele existe. O truque foi compartilhado no Reddit e recebeu mais de 1.000 votos positivos. Abaixo, descobrimos mais detalhes.

Chega de ruídos irritantes do Playstation: o truque que muda a maneira como os usuários jogam

Se você quiser jogar tranquilamente no seu PlayStation à noite, existe um truque perfeito que lhe permitirá dizer adeus aos ruídos irritantes e ensurdecedores. Primeiro, você precisa acessar as configurações do PS5 para garantir que a atualização de software mais recente esteja instalada. Então Você precisa clicar em Configurações > Sistema > Bipe. Você pode ajustar o volume do alarme selecionando o nível de volume. ou Você pode simplesmente desligar completamente o ruído ativando Mute Beep Sound.

Dessa forma, você pode ligar seu PS5 com segurança à noite, sem acordar seu parceiro, família ou animais de estimação. “Serei capaz de ligar meu PS5 às 3 da manhã sem ouvir minha esposa dizer ao acordar: ‘Você está jogando à noite em vez de dormir?’”, Escreveu um usuário no Reddit.

Existe outro truque muito útil, mas pouco conhecido Recurso PS5 Wish List, perfeito para quem quer economizar algum dinheiro. Itens da PlayStation Store podem ser adicionados usando o ícone de coração. Dessa forma, sempre que encontrar um jogo que queira comprar, você poderá adicioná-lo à sua lista de desejos. Você receberá notificações quando esses jogos estiverem à venda.

Portanto, se você criar sua lista de desejos e mantê-la atualizada, terá mais chances de encontrar um bom negócio. Se você tiver habilidade nesse tipo de truque, poderá evitar pagar o preço total pelos videogames. Nós nos lembramos disso lá O PlayStation original foi lançado na Europa em 1995 O PlayStation 2 veio em 2000. O PlayStation 3 chegou mais de meia década depois, em 2006, então Os jogadores tiveram que esperar mais sete anos para o lançamento do PS4 em 2013. Finalmente, a Sony lançou o PS5 em novembro de 2020.