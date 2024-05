Irã, presidente Raisi morre | Os restos do helicóptero foram encontrados: “Todo carbonizado”. Reunião governamental de emergência

– É o patrocinador político e moral do Hamasdos libaneses Hizb Allah E os deuses Os Houthis Os iemenitas, ou melhor, as três milícias que criaram o Estado no seu próprio contexto e ainda existem Desestabilizar o Médio Oriente. O Hamas e o Hezbollah estão em guerra aberta (ou prestes a explodir, no caso dos libaneses). Israel. Os Houthis ameaçam Rotas comerciais No Mar Vermelho.

– Irã e Israel estiveram perto de uma guerra total em abrilPrimeiro, o Estado judeu atacou os escritórios consulares iranianos em Damasco, depois o Irão respondeu com um gesto dramático: Um ataque direto ao território israelensecom Chuva de drones e mísseis Foram interceptados no espaço aéreo jordano e israelita, graças à cooperação entre os Estados Unidos, a França e os países árabes sunitas que protegeram Israel em exercícios de treino para a coligação anti-Irão que a América apoia, mas que é dificultada pela guerra em Gaza. Israel respondeu de maneira disciplinadaUm ataque na região de Isfahan. A propagação do conflito foi evitada por enquanto.

– O Irã é um grande aliado da Rússia há anos: Primeiro na guerra na Síria, onde juntos salvaram o regime de Assad dos rebeldes. E agora na agressão contra a Ucrânia, em que Teerão abastece Moscovo Drones assassinos. Em geral, o Irão está interessado nisso, assim como a Rússia e a China Subvertendo a ordem mundial centrada nos EUA e seu sistema de aliança.

– No Irã há décadasexplode periodicamente As revoltas populares foram brutalmente reprimidas. O último, no ano passado, foram seus heróis Mulheres jovensSaí às ruas contra o uso obrigatório do hijab e, em geral, contra um regime com características cruéis e chauvinistas. A resposta foi sangrentaCom milhares de prisões e enforcamentos. Tudo isso é feito pelo Irã Um lugar crucial na luta global pelos direitos humanoscomeçando pelas mulheres.

