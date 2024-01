Kuliba: A União Europeia proíbe componentes ocidentais de mísseis russos

Deixemos que a UE faça a sua parte, bloqueando o fornecimento de componentes electrónicos ocidentais, que os russos extraem frequentemente de electrodomésticos importados e que são depois encontrados nos mísseis de Moscovo que bombardeiam a Ucrânia: o pedido foi feito hoje pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro KulebaIsto ocorreu durante uma conferência de imprensa conjunta hoje em Kiev com o seu homólogo francês, Stephane Ségournet. Isto foi relatado pela agência de notícias ucraniana Ukrinform.

“Falando em bombardeamentos noturnos, gostaria de lembrar que muitos componentes fabricados no Ocidente foram encontrados diversas vezes em mísseis russos que sobrevoavam as cabeças dos ucranianos”, disse Kuleba, que recordou um estudo realizado pela Escola de Engenharia de Kiev. Segundo os economistas e centro de investigação Yermak McFaul, 44% dos componentes de armas russos foram desenvolvidos e produzidos no Ocidente.

Dirigindo-se ao seu colega, o novo ministro francês, Coleba acrescentou: “As queixas contra a França sobre esta questão são mínimas, mas gostaria de aproveitar a oportunidade proporcionada pela nossa reunião para apelar a todos os países do G7 e à União Europeia para que tomem uma decisão final. posição.” “Chega à Ucrânia e toma medidas decisivas para impedir o fornecimento de bens contendo esses componentes para a Rússia. Segundo Kuleba, a Rússia utiliza máquinas de lavar, fornos de microondas e outros eletrodomésticos “não para lavar ou cozinhar, mas para extrair peças sobressalentes individuais e e depois instalá-los”, disse o chefe da diplomacia ucraniana. “Informamos regularmente os nossos parceiros sobre a lista de componentes que encontramos nos mísseis inimigos e sublinho que os apelamos repetidamente para que tomem medidas para evitar o reabastecimento”, concluiu Kuleba. , citando ocrinforme.