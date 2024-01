Taiwan vai votar, eis o que está em jogo. China lidera com envio de 8 aeronaves e 6 navios militares

Candidatos na corrida

Para o Partido da Independência Ministério Público William Lai-cheng, concorrendo ao lado de Hsiao-Pei Kim, outra mulher determinada a substituir o presidente cessante, Tsai Ing-wen, lidera as sondagens para ganhar um terceiro mandato, desta vez para a ala extremista. Tem fortes raízes no seu eleitorado do Sul e resiste às sirenes da República Popular da China, de onde, em caso de vitória, extrairá a formação do novo governo.

o principal concorrentecandidato do Partido Nacional Kuomintang, Ho Ho Yu-A, um antigo polícia sem a linhagem típica daquela aristocracia militar, que, depois de perder a guerra civil, refugia-se na ilha de Formosa, a bela ilha, como lhe chamavam os descobridores portugueses, levando consigo os tesouros ele. da cidade, em quantidades tão grandes que também tiveram que ser armazenados no porão do Museu do Palácio Nacional de Taipei.

A sua vitória era improvável, embora o KMT seja um partido rico em recursos, certamente mais em linha com o consenso de 1992 que no passado assegurou relações mais equilibradas com Pequim, mas foi flagrantemente omitido por Tsai Ing-wen na sua tomada de posse. A carta é datada de 20 de maio de 2016.

Tsai não mencionou o princípio “uma só China”, o que provocou um incêndio que se expandiu devido ao telefonema do presidente dos EUA, Donald Trump, que lhe telefonou para a felicitar: desde 1979, os Estados Unidos reconhecem de facto Pequim e não Taipei, a República Popular. China, não a República da China.

Entre os candidatos está Ko Wen-jie, que está na política há cinco anos, é o antigo chefe da Área Metropolitana de Taipei e um antigo médico, um canhão solto mergulhado no populismo e que joga sozinho com o governo. Arrepender-se Fundada por ele, oscila entre homenagear Mao Zedong, mas não muito.