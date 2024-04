A vingança de Putin: ele elevará nossos ativos a trezentos bilhões

A decisão que acaba de ser tomada pelo governo russo de nacionalizar empresas como a empresa italiana Ariston ou a empresa alemã Bosch é apenas o mais recente desenvolvimento num conflito multidimensional cada vez maior. Pouco depois do lançamento da operação militar especial na Ucrânia decidida pelo Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, em Fevereiro de 2022, os Estados Unidos e os seus aliados bloquearam quaisquer transacções envolvendo o Banco Central Russo e o Ministério das Finanças. Além disso, dado que o Banco Russo, como todos os bancos centrais, organizou pelo menos parte das suas reservas em activos líquidos, tais como as principais moedas, os Estados Unidos e os seus aliados decidiram bloquear estas reservas. O Banco Central Russo confirmou rapidamente que activos russos no valor de cerca de 300 mil milhões de dólares tinham sido congelados no Ocidente, o equivalente a metade das suas reservas totais em moeda estrangeira. Desde então, muitas vozes diferentes propuseram a apreensão destes bens e a sua utilização para defender e reconstruir a Ucrânia.

Leia também: Itália-Brasil, Samba Energy

As reservas russas podem fornecer aos ucranianos um apoio que hoje parece excessivo. Nos últimos dois anos, estima-se que os Estados Unidos e os seus aliados enviaram pouco menos de 300 mil milhões de dólares em ajuda militar, financeira e humanitária para a Ucrânia. A apreensão das reservas russas teria assim o efeito de ajudar os governos ocidentais na sua determinação de continuarem a apoiar a Ucrânia ao longo do tempo, reduzindo a carga sobre os contribuintes até à data e, pelo menos segundo alguns, enfraquecendo o Presidente Putin ao reduzir o apoio até à data. ele pelos oligarcas russos.

Certamente, a política de confisco de activos russos no estrangeiro não é uma política isenta de riscos e controvérsias, dado que tal medida tem apenas alguns precedentes e tem efeitos a longo prazo no sistema financeiro global que depende da confiança de que os direitos de propriedade devem ser garantidos. respeitado. , tal como previsto pelo direito internacional, está longe de ser certo. Em particular, há receios de que mais de um país, temendo pela segurança das suas reservas em dólares e euros, decida convertê-las em moedas diferentes das ocidentais, especialmente o renminbi chinês.

Se assim for, esta reconversão acabaria por aumentar os custos de financiamento do governo, tornaria o combate aos crimes financeiros mais difícil e tornaria as sanções contra a Federação Russa menos eficazes. No entanto, há poucos dias, o presidente dos EUA, Joe Biden, assinou uma lei que lhe permite apreender as reservas cambiais russas após informar devidamente o Congresso.

Por seu lado, as autoridades russas alertaram repetidamente que o confisco de activos estatais no seu país levaria ao confisco de activos de investidores estrangeiros que as autoridades russas já proibiram. Não está claro qual é o verdadeiro valor destes activos, mas pelo menos ao que parece, deveriam ser comparáveis ​​ao valor das reservas russas mantidas no estrangeiro.