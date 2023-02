A mídia estatal recebe a ordem de esconder a empresa Wagner e seu fundador – Corriere.it

para Marcus Emarezius

Durante dias, em Moscou, a mídia oficial “bloqueou” as palavras do fundador do grupo mercenário Wagner. E o governador da região de Sverdlovsk agora está zombando dele: “Volte a cozinhar almôndegas e macarrão”.

Do nosso correspondente

MOSCOU – Uma peça importante do mobiliário de propaganda está faltando. Até agora, Yevgeny Prigozhin Ele era o cara durão que dizia as coisas certas. Era uma figura comparável aos “burocratas ministeriais” que, com sua indecisão, impediram um rápido avanço na Ucrânia. Suas críticas, dirigidas principalmente ao ministro da Defesa Sergei Shoigu e aos chefes das Forças Armadas, ressoaram alto nos estúdios de televisão e também foram comentadas favoravelmente na mídia impressa pró-governo, geralmente menos imprudentes do que os talk shows noturnos.

Após a retirada do exército russo de Kherson, o fundador da oligarquia, a Brigada Wagner, tornou-se quase uma contraforça dentro do próprio poder, amigo pessoal de Vladimir Putin que Ele criticou a forma “tímida” como foi conduzida a operação militar especial

. Ele podia pagar, dado o uso massivo de seus homens na frente, o que formava uma barreira ao contra-ataque das forças de Kiev. Agora ele é o ex-chef do presidente, ex-proprietário da empresa de catering que abastecia o Kremlin durante as recepções oficiais Ele sumiu da mídia oficial. Não aparece mais, não é mais mencionado. Mesmo assim, fale. No dia a dia, ele segue mandando recados por meio de suas redes sociais. Só que deixaram de atingir o povo comum da Rússia profunda, aquela que só se alimenta de televisão e noticiários, e passaram a considerá-lo um paladino de um patriotismo que havia retrocedido para um nacionalismo de extremos extremos. READ A viagem ultra-secreta a Kiev do líder da CIA que mudou o destino da guerra Prigozhin passou os últimos 10 dias atacando o Ministério da Defesa por fazer com que seu grupo mercenário não tivesse munição para lutar. A mídia internacional deu amplo espaço às suas denúncias. Respondeu também a algumas questões que lhe chegaram do estrangeiro, novamente através das suas redes sociais. Na Rússia, nem uma palavra. nada. Nem mesmo o final feliz da história, com Prigozhin anunciando a chegada de suprimentos cobiçados, forçado a agradecer a um alheio “inimigo” Shoigu. Como se não existisse. Não pode ser coincidência. Na verdade não é.

Citando uma fonte interna, o site de notícias independente Verstka conta quantos meios de comunicação estatais foram instruídos a não citar mais as sentenças de Prigozhin ao lidar com “tópicos não neutros”, sempre. Ele acrescenta que o Ministério da Defesa, por sua vez, terá uma campanha de mídia preparada contra ele caso haja necessidade. a unica certeza O desaparecimento público do senhor da guerra russo. As três principais agências de notícias, RIA Novosti, TASS e Interfax, controladas pelo Kremlin, deixaram de mencionar seu nome, limitando-se a informar os comunicados de imprensa da Brigada Wagner sobre a atividade no campo de batalha, como se para criar uma cesariana entre o fundador e o mais importante deles. criatura. “Cuide da sua vida e volte a cozinhar almôndegas e espaguete.” Algo realmente mudaria se o governador da região de Sverdlovsk pudesse responder dessa forma às críticas de um dos mais assustados dignitários russos, que o acusou de não dar um enterro decente aos soldados de Wagner. Um ano de operação militar especial também está deixando sua marca na Rússia, inclusive na balança em que Putin se baseia na vertical do poder. lá A crescente popularidade de Prigozin, que quase sempre falava na televisão de frente, ou em qualquer situação de combate, também se posicionava visualmente como um homem de ação oposto aos “ratos de escritório”, como os chamava, que, sentados nos ministérios de Moscou, podiam tornar um problema. Em uma entrevista online alguns dias atrás, o deputado do Rússia Unida, Oleg Matveychev, chamou os ultranacionalistas, o partido da guerra, de “a maior ameaça interna a Putin”. Ele explicou que todos os liberais haviam fugido. Os comunistas semioficiais da oposição brandiam a bandeira dos baixos salários e pensões, que em tempo de guerra tinham pouco controle sobre o eleitorado. Em vez disso, os turbopatriotas representam o único perigo real para nossa nação.” Suas críticas ao establishment ameaçam minar a unidade da Rússia contra um inimigo externo, é o cerne do raciocínio. READ Como o Volodymyr Zelensky funciona?

Matveychev também chamou dois grandes autocratas. Igor Girkin, ex-comandante das forças especiais em Donbass na época do primeiro conflito ucraniano, é um desertor louco da blogosfera russa, que todos os dias acusa as autoridades de “negligência criminosa” sem muito a perder. O segundo nome é o de Prigozhin, que nunca escondeu que tinha em mente as bases de seu movimento ultraconservador. Matveychev certamente não é um moderado, pelo contrário. Ele é um blogueiro popular que até alguns meses atrás estava propondo e apoiando ideias malucas, como prender membros da oposição nas ruas e fuzilá-los sem julgamento para “ajudar a economia russa a crescer”. Após o início da operação, um soldado raso apresentou uma moção à Duma do Estado para exigir a devolução do Alasca aos Estados Unidos e, enquanto estávamos nisso, ele também apresentou o Forte Ross na Califórnia, “porque ambos foram descobertos e estabelecidos por os russos.” Mas ele entendeu que o ar estava ficando mais denso. alavanca nacional Deve ser deixado nas mãos de quem tem o poder real. Prighozin, no entanto, não. Ou pelo menos até agora.