Fechamento da Downing Street Wine, Johnson Now Risks – Europa

Um novo azulejo para Boris Johnson, que corre o risco de ficar mais pesado após o escândalo de Natal de seus colaboradores. Uma imagem, publicada pelo jornal Guardian, mostra o primeiro-ministro britânico durante dias de bloqueio em maio de 2020, quando as reuniões sociais foram proibidas, sentado ao lado de sua esposa no Downing Street Park, com garrafas de vinho como prova. E ao seu redor estavam muitos de seus assistentes, sem se afastar. Embora o governo tenha confirmado que foi uma “reunião de trabalho”. Os rumores de um evento social em Downing Street em 15 de maio de 2020 foram negados nos últimos dias pelo porta-voz do primeiro-ministro, que esclareceu: Os funcionários trabalham no jardim à tarde e à noite.

A foto publicada pelo jornal Guardian levanta pelo menos dúvidas. Johnson está sentado a uma mesa ao ar livre com sua esposa Carrie e outras duas pessoas, com garrafas de vinho e queijo em exibição. Um pouco mais longe está outra mesa com quatro pessoas e mais vinho. Enquanto eles estavam no jardim, outras nove pessoas estavam em torno de uma mesa, com álcool, todas próximas umas das outras. Em um ambiente objetivamente calmo, não como uma reunião de negócios. O próprio The Guardian, junto com o The Independent, já deu a notícia do encontro de 15 de maio no parque. Segundo suas fontes, o primeiro-ministro passou cerca de 15 minutos com os funcionários, explicando que eles merecem um drinque para “se defender” de Covid. E cerca de vinte funcionários, naquela ocasião, bebiam vinho e destilados e comiam pizza. Imediatamente após uma coletiva de imprensa de Matt Hancock na qual o então secretário de saúde instou os cidadãos a respeitarem as regras e não aproveitarem o bom tempo do fim de semana de maio para se socializarem em grupos, a foto gerou protestos da oposição. Para o trabalho número dois, Angela Rayner, isso é um “tapa na cara do público britânico”, e “o primeiro-ministro nos mostra constantemente que não respeita as regras que estabelece para o resto de nós”. Para Johnson, com certeza, aquela foi uma das piores semanas. Porque em poucos dias ele teve que combinar a perda de um reduto conservador histórico após uma derrota eleitoral humilhante em uma eleição suplementar e, acima de tudo, um partido conservador interno com uma centena de parlamentares que votaram contra o Plano B. lançado pelo governo para lidar com a crise de saúde.

Como se isso não bastasse, seu ministro e negociador chefe do Brexit, David Frost, renunciou porque ficou desapontado com as políticas de Downing Street para Covid. Ele deixou o governo em desordem na véspera de novas negociações complexas com Bruxelas sobre o Protocolo da Irlanda do Norte. Leal a Johnson – que já foi chamado de “a maior geada desde 1709” conforme pronuncia seu apelido, que significa “geada”, e o inverno mais frio da história europeia – o ex-negociador do Brexit agora deixa um enorme vazio. Em uma carta ao primeiro-ministro, ele falou da “preocupação com a direção” e do desapontamento do governo com as “políticas coercitivas” implementadas por Downing Street, particularmente no que diz respeito às restrições, clima e tributação de Covid. “O país deve aprender a viver com Covid”, está convencido Lord Frost, da necessidade de políticas “mais ágeis”. Pogo admitiu sua renúncia, dizendo que estava “extremamente arrependido”, enquanto a secretária de Relações Exteriores, Liz Truss, encarregou-se da saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Uma semana esquecida pelo primeiro-ministro.